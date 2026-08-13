El Gobierno de Estados Unidos prepara una partida de hasta US$20 millones para adquirir guantes capaces de emitir descargas eléctricas y destinarlos a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio de las críticas de organizaciones civiles por el uso de la fuerza durante las operaciones migratorias.

La Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) cuestionó la medida y acusó a la Administración de Donald Trump de ampliar las herramientas disponibles para los agentes de inmigración.

“Hay que acabar con la violencia. El ICE debe salir de nuestras calles, de nuestras comunidades y de nuestro país. Hay que abolir el ICE. Esto no tiene arreglo; la única solución es la abolición”, declaró Jorge Torres, director de NDLON, según una nota difundida por la organización.

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ICE colabora con la TSA en el aeropuerto JFK de Nueva York para agilizar los controles de seguridad. | Crédito: MEGAN VARNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

¿Cómo funcionan los guantes?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que el contrato para adquirir los guantes CTG-5 podría alcanzar los US$20 millones y que la compra podría completarse a finales de marzo de 2027.

Según la descripción del dispositivo, los guantes cuentan con electrodos conductores ubicados en la palma. Al entrar en contacto directo con la piel y ser activados, pueden emitir pulsos eléctricos. El mecanismo no funciona a través de la ropa.

El objetivo del DHS es distribuir estos dispositivos entre agentes del ICE, cuyos operativos han generado críticas en los últimos meses debido a los métodos empleados durante las detenciones de inmigrantes.

DHS los califica como “dispositivo de desescalada”

El Departamento de Seguridad Nacional describió los guantes como un “dispositivo de desescalada”, al considerar que permitirían a los agentes responder ante determinadas situaciones sin recurrir a otras formas de uso de la fuerza.

Sin embargo, la posible incorporación de esta tecnología ha generado cuestionamientos de organizaciones civiles, que advierten que podría ampliar las herramientas de coerción disponibles para los agentes durante los operativos migratorios.

“ICE evalúa constantemente las necesidades de nuestros agentes en el terreno para garantizar que cuenten con las herramientas y el equipo necesarios para arrestar y deportar de forma segura a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales”, señaló el Departamento de Seguridad Nacional en su comunicado.

ICE planea adquirir guantes capaces de emitir descargas eléctricas para sus agentes. | Crédito: BLAKE FAGAN / AFP

ICE enfrenta nuevas críticas por sus operativos

La controversia se suma a los cuestionamientos que enfrenta el ICE por sus operaciones migratorias y por episodios en los que agentes federales utilizaron armas de fuego.

Entre los casos mencionados en los últimos meses figuran los de los migrantes Lorenzo Salgado Araujo, de nacionalidad mexicana, y Johan Durán, colombiano, quienes murieron en incidentes relacionados con controles de tráfico en Texas y Maine, respectivamente.

La polémica se intensificó a comienzos de 2026, tras las protestas contra las operaciones del ICE en Minneapolis. En enero murieron Renee Nicole Good, de 37 años, tras recibir disparos de un agente federal, y Alex Pretti, enfermero de 37 años, durante un enfrentamiento con agentes de inmigración.

Ambos casos generaron protestas y pedidos de mayor supervisión sobre las operaciones de los agentes federales.

Elaborado con información de EFE.