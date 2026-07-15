Investigadores del FBI trabajan en el lugar de un presunto tiroteo en el que participó el ICE en Biddeford, Maine, el 13 de julio de 2026. Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP
Investigadores del FBI trabajan en el lugar de un presunto tiroteo en el que participó el ICE en Biddeford, Maine, el 13 de julio de 2026. Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP
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Agencia AFP
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La debe continuar con sus controles de carretera para luchar contra la inmigración ilegal, afirmó este miércoles el presidente , tras la muerte en pocos días de dos indocumentados por disparos de agentes.

NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas contra el crimen más importantes y efectivas de I.C.E.: ¡LOS CONTROLES DE TRÁFICO!” lanzó Trump en su plataforma Truth Social.

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A la Izquierda Radical ‘Dumócrata’ le gustaría que esto sucediera, pero no ocurrirá bajo mi vigilancia” añadió, utilizando una expresión despectiva en inglés para referirse a la oposición demócrata.

El camión que atropelló a un migrante que intentaba cruzar la carretera al huir del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Florida, Estados Unidos, el 14 de julio de 2026. (Sheriff del Condado de St. Johns / EFE)
El camión que atropelló a un migrante que intentaba cruzar la carretera al huir del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Florida, Estados Unidos, el 14 de julio de 2026. (Sheriff del Condado de St. Johns / EFE)

Un colombiano de 26 años murió el lunes por disparos de un agente del ICE en el estado de Maine, y la semana pasada otro incidente acabó con la vida de un mexicano que vivía desde hacía años en Houston, Texas.

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En ambos casos, los agentes aseguran que dispararon porque los migrantes intentaron huir y que utilizaron sus vehículos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que suspendía esos retenes en carreteras y calles, ante la conmoción suscitada por esas dos muertes.

Personas encienden velas y dejan flores en el lugar donde agentes federales de ICE dispararon y mataron a un inmigrante colombiano, en Biddeford, Maine, Estados Unidos, el 13 de julio de 2026. (EFE/EPA/TROY R. BENNETT).
Personas encienden velas y dejan flores en el lugar donde agentes federales de ICE dispararon y mataron a un inmigrante colombiano, en Biddeford, Maine, Estados Unidos, el 13 de julio de 2026. (EFE/EPA/TROY R. BENNETT).

El gobierno mexicano, que afirma que han muerto 17 de sus nacionales a causa de las operaciones de detención y deportación desde que Trump volvió al poder, anunció la semana pasada denuncias penales en Estados Unidos contra el gobierno.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó la muerte del colombiano en Maine de “asesinato”. El DHS ha anunciado investigaciones internas en torno a esos casos.

Los hombres y mujeres de ICE están haciendo un GRAN trabajo, uno que hay que hacer. EL CRIMEN HA BAJADO MUCHO EN ESTADOS UNIDOS, en muchos casos con cifras que no se habían visto en décadas” reivindicó Trump en su mensaje.

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