Pese a que la Corte Suprema rechazó, el 30 de junio de 2026, el intento de la administración Trump de suprimir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, el presidente Donald Trump no ha dado marcha atrás y anunció que solicitará al máximo tribunal que revise esa decisión, a la que calificó como un “error judicial” que, según él, podría destruir al país. Frente a estos nuevos pasos del mandatario, surge la duda de qué tan factible es reabrir el caso; en los próximos párrafos te lo contamos.

Como se recuerda, el tribunal bloqueó –por 6 votos contra 3– una orden ejecutiva que pretendía impedir que los bebés de migrantes indocumentados y de residentes temporales obtuvieran automáticamente la nacionalidad estadounidense. El presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr., afirmó que la medida violaba la Decimocuarta Enmienda: “La ciudadanía, tanto entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Quienes escribieron la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy mantenemos esa promesa”.

Tras perder en la Corte Suprema, Trump insiste en cerrar el camino a la ciudadanía para hijos de inmigrantes (Foto: Freepik)

¿ES VIABLE QUE TRUMP LOGRE REABRIR EL CASO SOBRE CIUDADANÍA POR NACIMIENTO?

Según el abogado constitucionalista y analista político Rafael Peñalver, el anuncio de Trump de volver a la Suprema Corte es pura demagogia pensada para la campaña. A su juicio, el presidente busca darle falsas esperanzas a un sector de su base con discursos cargados de racismo, haciéndoles creer que podrá cerrar el acceso a la ciudadanía para inmigrantes justo antes de las elecciones de medio término de noviembre.

“Técnicamente, a toda corte que toma una decisión puedes pedir una reconsideración, pero en la Corte Suprema es extremadamente raro (…). Es una declaración puramente política ante una derrota”, señaló a N+ Univision.

Hay una forma para conceder una nueva audiencia

Peñalver dijo que la única forma para que la Corte conceda una nueva audiencia (conocida como rehearing), la mayoría de los jueces del tribunal –en este caso, cinco magistrados– tendría que votar a favor de hacerlo. Además, la petición tendría que venir de uno de los jueces que antes apoyó la decisión de mantener el derecho a la ciudadanía para los niños nacidos en Estados Unidos.

“[Trump] estaría contando con [el juez Brett] Kavanaugh para esto (…). Dudo que él se preste a esto, ya que la legitimidad de la Corte está en juego”, precisó.

El juez Kavanaugh fue propuesto para la Corte Suprema por el propio Donald Trump durante su primer mandato. Aunque no estuvo de acuerdo con la decisión sobre la ciudadanía por nacimiento, mencionó una ley federal que, según su interpretación, reconoce de forma general ese derecho.

Aun así, se alineó con los jueces que disintieron del fallo principal porque considera que la orden de Trump no viola la Constitución. Desde su punto de vista, esto deja abierta la posibilidad de que, en el futuro, el Congreso cambie la ley para limitar la ciudadanía por nacimiento.

¿Trump irá al Congreso por este caso?

Después de la decisión de la Corte, Trump pidió al Congreso que trabajara para acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento, pero ese camino también es complicado. Cualquier cambio a la Constitución está regulado por el artículo 5, que exige que dos tercios de ambas cámaras del Congreso aprueben la propuesta de enmienda, o que dos tercios de los estados pidan convocar una convención para proponer cambios.

Además, esas enmiendas solo se vuelven válidas cuando son ratificadas por tres cuartos de las legislaturas estatales, o por convenciones en tres cuartos de los estados, según el método que el Congreso decida.

El abogado Rafael Peñalver opina que, en realidad, el presidente está aprovechando los sentimientos antiinmigrantes de parte de sus seguidores para concentrar más poder en su figura y fortalecer agencias como ICE, que reciben órdenes directas del poder Ejecutivo y funcionan, en sus palabras, como si fueran “un ejército privado”.