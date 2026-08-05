Apple. (Foto: AFP)
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Agencia Bloomberg
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Apple Inc. abrió un sorteo entre sus empleados de tiendas en Estados Unidos para seleccionar a quienes colaborarán en el mayor lanzamiento de productos del año, mientras la compañía se prepara para la presentación presencial de sus novedades.

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