El programa permite que los empleados del área de ventas soliciten participar en el evento, donde ayudarán a organizar las filas, registrar a los asistentes, dar la bienvenida al público, orientar a los visitantes y apoyar a los equipos de seguridad, según un memorando al que tuvo acceso Bloomberg News.

Apple informó al personal que el evento se celebrará durante la primera mitad de septiembre, aunque no reveló la fecha. Tradicionalmente, las presentaciones del iPhone tienen lugar el segundo martes o miércoles de ese mes.

Como el Día del Trabajo en EE.UU. se celebrará el lunes 7 de septiembre, un evento el miércoles parece ligeramente más probable, ya que permitiría mantener el margen habitual de días laborables que Apple suele ofrecer para los desplazamientos de los asistentes.

(Foto: AFP)

En el memorando, la empresa afirmó que estaba “entusiasmada de ofrecer a los equipos de las tiendas en Estados Unidos la oportunidad de participar en el Programa de Apoyo a Eventos”.

Un portavoz de la compañía, con sede en Cupertino, California, declinó hacer comentarios.

Apple lleva años recurriendo a empleados de sus tiendas para reforzar la organización de sus grandes presentaciones de productos. Los trabajadores que participaron en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de este año o en el lanzamiento del iPhone del año pasado no podrán formar parte del nuevo programa. Los interesados deberán postular antes del 8 de agosto y la empresa comunicará los seleccionados el 17 de agosto, según el memorando.

El evento de septiembre tendrá una importancia especial. Será la primera gran presentación de productos bajo la dirección del nuevo director ejecutivo, John Ternus, quien asumirá el cargo en reemplazo de Tim Cook el 1 de septiembre. Se espera que la compañía presente su primer iPhone plegable, además de los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max, nuevos Apple Watch y otros dispositivos.