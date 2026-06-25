Computadoras portátiles MacBook Neo durante un evento de Apple en Nueva York, EE.UU., el miércoles 4 de marzo de 2026. Apple Inc. lanzó la MacBook Neo de $599 en su mayor apuesta hasta la fecha por las computadoras portátiles de gama baja, con el objetivo de competir con las PC con Windows y las Chromebooks para los compradores con presupuestos ajustados. Fotógrafo: Adam Gray/Bloomberg
Computadoras portátiles MacBook Neo durante un evento de Apple en Nueva York, EE.UU., el miércoles 4 de marzo de 2026. Apple Inc. lanzó la MacBook Neo de $599 en su mayor apuesta hasta la fecha por las computadoras portátiles de gama baja, con el objetivo de competir con las PC con Windows y las Chromebooks para los compradores con presupuestos ajustados. Fotógrafo: Adam Gray/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Apple Inc. tomó la medida extrema de aumentar los precios de todas las Mac, los iPad, los dispositivos para el hogar y el Vision Pro, en un intento por compensar el incremento de costos provocado por una escasez sin precedentes de chips de memoria y almacenamiento.

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