Los aumentos de precios, que entraron en vigor este jueves en la tienda en línea de la compañía, se aplican a nivel mundial. Apple no elevó los precios del iPhone, el Apple Watch ni los AirPods, aunque insinuó que podrían producirse nuevos ajustes en otros productos en el futuro.

Las acciones de Apple llegaron a caer hasta un 5.3%, a US$ 277.67, su mayor descenso intradiario en más de cuatro meses.

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El precio inicial de la MacBook Neo subió de US$ 599 a US$ 699, mientras que la MacBook Air de 13 pulgadas pasó de US$ 1,099 a US$ 1,299. La MacBook Pro de 14 pulgadas aumentó de US$ 1,699 a US$ 1,999, mientras que el modelo de 16 pulgadas ahora parte desde US$ 2,999, frente a los US$2.499 anteriores.

El iMac ahora tiene un precio inicial de US$ 1,499, frente a US$ 1,299, y la Mac Studio pasó de US$ 1,999 a US$ 2,499.

Un portavoz de Apple afirmó que “la rápida expansión de los centros de datos para inteligencia artificial ha generado un aumento extraordinario de la demanda de memoria y almacenamiento” y que la empresa “nunca había visto un incremento de precios de componentes tan grande y tan rápido”.

Un anuncio del MacBook Neo de Apple Inc. se exhibe en el interior de una tienda Unicorn, un distribuidor autorizado de Apple, en Mumbai, India.

Apple añadió que “hasta ahora hemos protegido a nuestros clientes de estos aumentos, pero hemos llegado a un punto en el que necesitamos comenzar a subir los precios de varios productos, incluidos los incrementos de hoy para iPad y Mac”.

Los aumentos de precios son en gran medida inéditos y no tienen precedentes en la historia reciente de Apple, que nunca había aplicado incrementos generalizados en una parte tan amplia de su catálogo. La empresa ya había elevado el precio de modelos específicos —como el aumento de US$100 del iPhone 17 Pro el año pasado—, pero nunca de forma simultánea en varias categorías de productos.

En marzo, Apple ya había incrementado los precios de la MacBook Air y la MacBook Pro junto con actualizaciones que incorporaban mejores especificaciones, ayudando a compensar esos aumentos.

“Sabemos que esta no es una buena noticia y estamos trabajando incansablemente para encontrar soluciones”, señaló Apple.

La versión superior de la MacBook Neo, con mayor capacidad de almacenamiento y Touch ID, ahora cuesta US$799, frente a US$ 699. Una MacBook Pro de 16 pulgadas con la máxima configuración de memoria y almacenamiento alcanza ahora un precio de US$ 9,999. La MacBook Air de 15 pulgadas pasó de US$ 1,299 a US$ 1,499.

La configuración M4 Pro de mayor gama del Mac mini aumentó a US$ 1,599 desde US$ 1,399. El precio del modelo básico ya había sido elevado recientemente de US$ 599 a US$ 799, tras eliminarse la configuración de entrada.

La línea iPad Air de Apple.

El iPad Pro de 11 pulgadas pasó de US$ 999 a US$ 1,199, mientras que el modelo de 13 pulgadas aumentó de US$ 1,299 a US$ 1,499. El iPad Air de 11 pulgadas ahora cuesta US$ 749, frente a US$ 599, y el modelo de 13 pulgadas pasó de US$ 799 a US$ 949. El iPad básico aumentó de US$ 349 a US$ 449 y el iPad mini pasó de US$ 499 a US$ 599.

El precio del altavoz HomePod estándar aumentó de US$ 299 a US$ 349, mientras que el HomePod mini pasó de US$ 99 a US$ 129. El Apple TV elevó su precio de US$ 129 a US$ 199. El visor Apple Vision Pro ahora parte desde US$ 3,699, frente a US$ 3,499, mientras que la versión con 1 terabyte de almacenamiento cuesta US$ 4,199.

Los ejecutivos de Apple señalaron durante la presentación de resultados del segundo trimestre que la escasez de memoria empeoraría a lo largo del año.

Tim Cook, director ejecutivo de Apple, afirmó entonces que la escasez también estaba afectando la oferta de productos, con muchas Mac enfrentando restricciones de suministro y retrasos en los envíos.

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“No estamos en un punto en el que podamos decir que esto terminará pronto”, dijo Cook en abril, al agregar que las limitaciones probablemente persistirán “durante varios meses”.

John Ternus heredará la crisis de memoria el 1 de septiembre, cuando asuma el cargo de director ejecutivo en reemplazo de Cook. La escasez también ha afectado la capacidad de Apple para lanzar nuevos productos, retrasando presentaciones clave como una nueva versión de la Mac Studio.

En abril, Cook afirmó que el iPhone se había visto menos afectado por la escasez de memoria que las Mac y que, en cambio, enfrentaba problemas de suministro relacionados con sus principales procesadores.

Los clientes prueban los auriculares Apple Vision Pro, que ahora cuestan US$ 3,699.

La empresa lanzará nuevos teléfonos inteligentes en septiembre, incluido un importante modelo plegable cuyo precio probablemente superará los US$ 2,000, además de los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, que incorporarán componentes de cámara más costosos. Estos cambios probablemente impulsarán nuevos aumentos de precios.

“Esperamos que los precios del iPhone aumenten, probablemente concentrados en los modelos Pro, donde la demanda es menos sensible al precio y un incremento de US$ 100 podría compensar el 78% de los mayores costos”, señaló Bloomberg Intelligence en un informe.