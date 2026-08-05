Luego que el Vaticano anunciara que el papa León XIV visitará nuestro país del 11 al 17 de noviembre, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, proyectó una masiva asistencia de fieles a la ciudad de Chiclayo.

La autoridad estimó que más de un millón de personas arribarán a la región para participar en las actividades oficiales, cifra que superaría ampliamente el medio millón de visitantes que congregó la misa del papa Francisco en el balneario trujillano de Huanchaco.

“Nosotros pensamos que vamos a llegar exactamente a un millón de personas o un poco más. Acuérdense que cuando vino el papa Francisco a Trujillo, a Huanchaco específicamente, esa misa consigo más de medio millón de personas”, dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

Para albergar a esta multitud, Pérez anunció que se ha asegurado un extenso terreno de tres mil hectáreas ubicado en el parque industrial y terminal portuario de Lambayeque. En este espacio se llevará a cabo la misa multitudinaria, ya que cuenta con una capacidad logística e infraestructura suficiente para recibir tranquilamente hasta a dos millones de personas.

Respecto a los accesos al recinto, el gobernador detalló que la vía principal de ingreso y salida será la misma Panamericana Norte. Para evitar el congestionamiento vehicular y facilitar el tránsito de los peregrinos, se está elaborando un plan que incluye una ruta de desvío alterna que atravesará los sectores de Cayaltí, Zaña y Sipán.

El Papa León XIV se dirigirá a Latinoamérica en un recorrido que lo hará visitar cuatro regiones del Perú. (Foto: EFE)

Trabajo conjunto y logística de hospedaje

En otro momento, el gobernador reconoció que el corto plazo de 90 días representa un arduo reto logístico. Sin embargo, enfatizó que se está ejecutando un trabajo articulado que involucra al Gobierno Nacional, Regional y Municipal, junto con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los Bomberos y la Cruz Roja.

Pérez hizo un llamado a la unidad de las instituciones locales para habilitar colegios, parroquias y hogares que puedan albergar a los feligreses: “Nuestros hermanos que van a venir en peregrinación, no vienen a una cama cómoda, vienen a peregrinar y a estar 12 horas con nuestro papa León XIV”.

Templos restaurados y presentación del souvenir oficial

Aunque el itinerario oficial será anunciado por el obispo Edinson Farfán, el Gobierno Regional ya ha puesto a punto diversas iglesias que podrían formar parte del recorrido del sumo pontífice.

Según informó la autoridad, la iglesia Santa María Catedral se encuentra totalmente pintada y restaurada. En la lista de posibles visitas también figuran el santuario Nuestra Señora de la Paz, la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), la iglesia Santa Lucía de Ferreñafe, la iglesia San Pedro y el santuario de la Cruz de Motupe.

El recorrido del Papa León XIV

La Diócesis de Chiclayo confirmó a través de un comunicado ​que el Santo Padre León XIV arribará del 11 al 17 de noviembre acompañado por una delegación de la Santa Sede y su recorrido incluirá Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo.En Chiclayo, el Santo Padre se reencontrará con la Iglesia particular que acompanó durante sus años de servicio pastoral y con la que mantiene un vínculo especial.“Este encuentro representará un momento de gran significado para toda la comumidad eclesial y para el pueblo lambayecano, que recibirá al sucesor de Pedro con fe, esperanza y espiritu de unidad”, detalla el comunicado.Durante su permanencia en Chiclayo, el Papa León XIV visitará diversos lugares de especial significado para la vida de nuestra Iglesia particular, entre ellos: la Catedral de Chiclayo, el Santuario de Nuestra Seitora de la Paz, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), Santa Cruz, Zaña y las pampas del Parque Industrial de Reque, donde se desarrollarán los principales encuentros y celebraciones previstos para su visita.