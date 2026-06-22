La región Lambayeque comenzó a desplegar una ambiciosa estrategia de seguridad de cara a la esperada visita del Papa León XIV, prevista para la quincena de noviembre próximo, un acontecimiento que podría congregar a más de un millón y medio de peregrinos y turistas en Chiclayo.

El jefe de la Macro Región Policial de Lambayeque, general PNP Luis Bolaños Melgarejo, informó hoy que ya se encuentran en marcha las coordinaciones con el Gobierno Regional de Lambayeque y el Ministerio del Interior para fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional mediante la adquisición de nuevas unidades móviles, equipamiento táctico y tecnología especializada.

La autoridad policial confirmó que están próximos a firmarse tres convenios específicos que permitirán la transferencia de aproximadamente S/ 27 millones para la compra de motocicletas, patrulleros, ómnibus, equipos de protección personal, implementos tácticos y otros activos destinados a reforzar el trabajo de diversas unidades especializadas.

“Estamos ultimando algunos detalles administrativos para concretar la firma de los convenios y garantizar que estos recursos lleguen cuanto antes a la Policía Nacional”, aseveró.

El papa León XIV.

Más policías para una visita histórica

El reto principal será garantizar la seguridad durante la llegada del Sumo Pontífice. Actualmente, la región cuenta con 4,711 efectivos policiales, quienes serán desplegados en su totalidad durante los días de la visita papal.

Sin embargo, el general advirtió que la magnitud del evento obligará a solicitar refuerzos de al menos 500 agentes provenientes de otras regiones del país, además del apoyo de organismos de inteligencia y de las Fuerzas Armadas.

“Necesitamos asegurar la paz y tranquilidad de más de un millón y medio de visitantes. No solo llegará turismo religioso; también debemos estar preparados ante posibles amenazas y la presencia de organizaciones criminales que intenten aprovechar la masiva concentración de personas”, explicó.

Coordinación con Ejército, Marina y Fuerza Aérea

La Policía Nacional trabaja actualmente en la elaboración de un plan integral de operaciones que incluirá la participación del Ejército del Perú, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú.

Las acciones de seguridad se definirán una vez que el Vaticano apruebe oficialmente la ruta y actividades que desarrollará el Papa León XIV durante su estadía en Lambayeque.

Asimismo, se prevé la llegada de equipos especializados de inteligencia y de seguridad vinculados directamente al Vaticano, con quienes ya se iniciaron las coordinaciones para garantizar la protección del Pontífice y de los miles de fieles que participarán en los actos religiosos.

Infraestructura policial seguirá esperando

Respecto a la necesidad de mejorar la infraestructura de algunas unidades policiales, el general reconoció que existen limitaciones y falta de espacios adecuados. No obstante, aclaró que la prioridad inmediata es la adquisición de tecnología, vehículos y equipamiento, mientras que la construcción de nuevas instalaciones demandará procesos más largos que difícilmente podrán concretarse antes de la visita papal.

Con los preparativos ya en marcha, Lambayeque se alista para uno de los acontecimientos religiosos más importantes de su historia reciente, una visita que no solo movilizará a miles de creyentes, sino que también pondrá a prueba la capacidad de respuesta y organización de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana.