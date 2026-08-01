El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, confirmó que el Consejo de Ministros volverá a sesionar este domingo, en lo que será la segunda reunión del Gabinete, para abordar una agenda que incluye la solicitud de facultades legislativas al Congreso en materia de seguridad ciudadana, así como las acciones frente al fenómeno El Niño.

“Hemos sido convocados para el domingo (para un Consejo de Ministros)” , declaró el titular del MTC el jueves luego de participar en la Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú.

“Ya lo ha dicho muy claramente Keiko (Fujimori), el tema de seguridad, que es un tema que involucra a todos, pero principalmente a la Policía y al Mininter (…) Otro tema prioritario son las cárceles en el Perú, que están totalmente hacinadas y donde en muchas de ellas se permiten que se cometan delitos desde el interior”, añadió.

Rey expresó su confianza en que el Congreso respaldará el pedido de facultades legislativas que presentará el Ejecutivo. En ese sentido, destacó su experiencia parlamentaria y consideró que existirán los votos necesarios para aprobar las iniciativas del Gobierno.

“He pasado 26 años en el Congreso, de manera que sé cómo puede actuar un Congreso y estoy seguro que responderá a las solicitudes que el Gobierno haga razonablemente para ayudar en las cosas del país (...) creo que sí conseguiremos una mayoría que apoye las solicitudes razonables que le hagamos desde el Ejecutivo”, sostuvo.

El ministro Rafael Rey confirmó que el Consejo de Ministros volverá a reunirse este domingo para abordar la agenda prioritaria del Ejecutivo. Foto: PCM.

Este sábado, en Ampliación de Noticias, Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, calificó el proyecto e facultades legislativas como un “borrador”, presentado en la primera sesión del Consejo de Ministros.

Precisó que el escrito se encuentra en revisión por parte de las 19 carteras.

Al ser consultado sobre cuándo se conocería el documento final del proyecto de ley para ser enviado al Parlamento, el titular del Midagri respondió que probablemente la próxima semana.