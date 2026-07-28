La presidenta de la República, Keiko Fujimori, designó a Rafael Rey Rey como nuevo titular de Transportes y Comunicaciones, incorporándolo al gabinete ministerial encabezado por Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros.

Rey Rey llega al cargo con una amplia trayectoria tanto en el sector privado como en la administración pública, donde ha ocupado puestos de alta responsabilidad, entre ellos los ministerios de la Producción y de Defensa, la embajada del Perú en Italia y el directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Nacido el 26 de febrero de 1954 en el distrito limeño de Miraflores, Rafael Rey es ingeniero industrial, con estudios en la Universidad de Piura y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Asimismo, cuenta con programas de especialización en alta gerencia y dirección, como el Programa de Alta Gerencia (PAG) de INCAE/Stanford (1988), el Programa de Alta Dirección (PAD) de la Universidad de Piura (1997) y un programa de Gobernanza Corporativa para Directores (2015).

Experiencia en el sector privado

Antes de consolidar su carrera política, Rafael Rey desarrolló una trayectoria en empresas vinculadas a los servicios, la logística y el transporte marítimo.

Entre 1979 y 1982 trabajó en Ransa Comercial S.A., firma dedicada a servicios de almacenamiento, depósitos aduaneros, almacenes frigoríficos, agencia de aduanas, agencia marítima y terminales de almacenamiento.

Posteriormente, entre 1982 y 1990, integró Crowley Perú S.A. y Crowley Caribbean Transport Inc., donde asumió cargos gerenciales y directivos.

También fue director gerente general de CCT del Perú, gerente de Naviera Santa Sofía y ocupó cargos directivos en Ransa Comercial. Además, ha ejercido como director independiente en empresas privadas e instituciones públicas.

Rafael Rey Rey fue designado ministro de Transportes y Comunicaciones e integra el gabinete ministerial encabezado por Luis Galarreta. Foto: Presidencia.

Carrera política

Su incursión en la política se inició a finales de la década de 1980 como integrante del Movimiento Libertad, agrupación que formó parte del Frente Democrático (Fredemo).

Entre 1990 y 1992 fue diputado nacional y miembro del Congreso Constituyente Democrático . Posteriormente ejerció como congresista durante distintos periodos y fue parlamentario andino entre 2006 y 2016 .

Durante el segundo gobierno de Alan García fue nombrado ministro de la Producción, cargo que desempeñó entre 2006 y 2008. En febrero de 2009 asumió la embajada del Perú en Italia, función que ejerció hasta julio del mismo año.

Ese mismo mes fue designado ministro de Defensa, cartera que encabezó hasta septiembre de 2010.

En octubre de 2016 fue designado miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú , función que desempeñó hasta 2021.

Liderazgo político y otras actividades

En el ámbito partidario, Rafael Rey fue fundador y presidente de Renovación Nacional entre 1992 y 2012.

Asimismo, ha desarrollado actividades como conductor de televisión y consultor empresarial.