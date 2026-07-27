La presidenta electa Keiko Fujimori anunció este lunes que Luis Galarreta Velarde asumirá la Presidencia del Consejo de Ministros de su gobierno que se inicia el 28 de julio.

El nuevo premier cuenta con más de dos décadas de experiencia en la administración pública y actividad parlamentaria. Inició su carrera política en el ámbito municipal y posteriormente consolidó su trayectoria en el Congreso de la República, donde llegó a ocupar la Presidencia del Parlamento durante el periodo 2017-2018.

Su designación como presidente del Consejo de Ministros lo coloca nuevamente en uno de los cargos de mayor relevancia dentro del Ejecutivo.

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Formación académica

En el plano académico, Galarreta cursó estudios de Derecho y Ciencia Política en la Universidad de San Martín de Porres, donde obtuvo el grado de bachiller. Además, cuenta con estudios de especialización en Banca y Finanzas y una maestría en Comunicación y Marketing Político por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Antes de dedicarse plenamente a la política participó en proyectos sociales vinculados a la atención de niños en situación de vulnerabilidad y promovió iniciativas ciudadanas desde organizaciones civiles.

Trayectoria profesional

Su carrera política comenzó como regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima entre 2003 y 2006. Ese año fue elegido congresista por Unidad Nacional para el periodo 2006-2011 y posteriormente fue reelegido en dos oportunidades, desempeñándose como legislador hasta el 2020.

Durante esos años integró diversas comisiones parlamentarias y asumió funciones como vocero de bancada, consolidándose como una de las principales figuras de la oposición y, más adelante, del fujimorismo.

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En julio de 2017 fue elegido presidente del Congreso de la República para el periodo 2017-2018. Su gestión estuvo marcada por una intensa confrontación política entre el Legislativo y el Ejecutivo, en un contexto de crisis institucional que derivó posteriormente en la disolución del Congreso en 2019.

Tras culminar su etapa parlamentaria, asumió responsabilidades dentro de Fuerza Popular, donde ocupó la Secretaría General Nacional del partido, convirtiéndose en uno de los principales dirigentes de la agrupación liderada por Keiko Fujimori.

Entre 2021 y 2026 ejerció como representante del Perú ante el Parlamento Andino. Paralelamente, mantuvo una activa participación en la organización política de Fuerza Popular y formó parte de la plancha presidencial de Keiko Fujimori en las elecciones generales de 2026 como candidato a la primera vicepresidencia de la República.