Luis Galarreta. (Foto: Fuerza Popular)
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Redacción Gestión
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La presidenta electa Keiko Fujimori anunció este lunes que Luis Galarreta Velarde asumirá la Presidencia del Consejo de Ministros de su gobierno que se inicia el 28 de julio.

Su designación como presidente del Consejo de Ministros lo coloca nuevamente en uno de los cargos de mayor relevancia dentro del Ejecutivo.

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Formación académica

En el plano académico, Galarreta cursó estudios de Derecho y Ciencia Política en la Universidad de San Martín de Porres, donde obtuvo el grado de bachiller. Además, cuenta con estudios de especialización en Banca y Finanzas y una maestría en Comunicación y Marketing Político por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Trayectoria profesional

Durante esos años integró diversas comisiones parlamentarias y asumió funciones como vocero de bancada, consolidándose como una de las principales figuras de la oposición y, más adelante, del fujimorismo.

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En julio de 2017 fue elegido presidente del Congreso de la República para el periodo 2017-2018. Su gestión estuvo marcada por una intensa confrontación política entre el Legislativo y el Ejecutivo, en un contexto de crisis institucional que derivó posteriormente en la disolución del Congreso en 2019.

Entre 2021 y 2026 ejerció como representante del Perú ante el Parlamento Andino. Paralelamente, mantuvo una activa participación en la organización política de Fuerza Popular y formó parte de la plancha presidencial de Keiko Fujimori en las elecciones generales de 2026 como candidato a la primera vicepresidencia de la República.

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