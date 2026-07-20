En los últimos días, Santiago Caputo, asesor del presidente Javier Milei, recibió en la Casa Rosada a Luis Galarreta , vicepresidente electo de Fuerza Popular lo que se interpetaría como un mayor acercamiento entre ambos regímenes.

En Panorama, Adrián Ravier, vocero presidencial de la Casa Rosada, además confirmó que Javier Milei viajará a Lima el próximo 28 de julio para acompañar personalmente la ceremonia en la que Keiko Fujimori asumirá la presidencia.

“Estamos contentos en Argentina de que hayan entendido un giro a las ideas de la libertad. El presidente va a estar acompañando a Keiko Fujimori en Perú. Entiendo que está viajando el 28 de julio”, explicó en el dominical.

Ravier explicó que ambos gobiernos comparten una visión económica común y buscarán reforzar el comercio bilateral. Afirmó que existe una ideología parecida, por lo que se reunirían a fin de mejorar el comercio entre ambas naciones.

El funcionario también destacó el papel del Banco Central de Reserva del Perú como referente regional. Explicó que Argentina registra una inflación superior al 200% y es en Perú que vieron cómo una cifra similar registrada con anterioridad la redujeron.

“Estamos tomando algunas lecciones de Perú. Esperemos que Keiko pueda continuar la manera de gobernar del padre, de acercar a las naciones para que haya progreso”, detalló

De otro lado, Adrián Ravier mencionó que Milei se puso muy contento con la elección de los peruanos y el apoyo a las ideas de la libertad. Manifestó que el candidato opositor (Roberto Sánchez) representaba otra manera de ver las cosas que hubiera alejado al Perú de Argentina.

Cabe mencionar que Javier Milei es parte integral de una supuesta coalición de derecha que gira en la órbita de Donald Trump, donde ahora se incluiría a Keiko Fujimori por parte de Perú.

Según Ravier, Milei considera a Keiko Fujimori aliada directa en su cruzada contra las izquierdas radicales.

Javier Milei viajará a Lima el próximo 28 de julio para acompañar personalmente la ceremonia en la que Fujimori asumirá la presidencia. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP).

“Milei está muy cerca en este plan de tratar de reducir la izquierda en nuestro continente y en el mundo entero; queremos que los pueblos entiendan lo importante que es recuperar las ideas de la libertad. Ahora se suma Fujimori en Perú”, expresó.

Ravier mencionóquela economía de mercado, la propiedad privada y la libertad individual como los pilares ideológicos.