Un sector de transportistas de Arequipa acató un paro, pro segundo día consecutivo, en la Ciudad Blanca en protesta por la orden municipal de reducir el pasaje de S/ 1.30 a S/ 1.00.

La medida de fuerza afectó principalmente a usuarios que se trasladan hacia Miraflores, Alto Selva Alegre, Mariano Melgar, Cerro Colorado, Yura, entre otros distritos.

¿A qué se debe el conflicto? La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) dispuso que 6 de las 10 concesionarias del Sistema Integrado de Transportes (SIT) cobren S/1.00. se trata de Cono Norte, Transcayma, Unión AQP, Etrabus, Megabus y Cotum.

Según la municipalidad estas seis empresas no cumplieron con presentar la documentación necesaria para modificar sus contratos y mantener el incremento temporal a S/1.30. Las otras cuatro concesionarias —Unión Grau, AQP Masivo, Emarsitran y Sabandía-Characato C-8— presentaron información de manera parcial y tienen un plazo para subsanar las observaciones. Si no cumplen, también podrían perder la autorización para cobrar S/1.30.

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Patricia Velásquez, presidenta del Frente de Transportistas de Arequipa, rechazó tajantemente retornar a la tarifa anterior sin contar con un nuevo estudio técnico. La dirigencia sostuvo que el costo actual del combustible, cercano a los S/ 25.00, elevaría la tarifa técnica real a S/ 2.00. Además, aseguraron que el gremio formal presentó las adendas correspondientes para respaldar el reajuste y exigieron al municipio transparentar la identidad de los especialistas que desestimaron el acuerdo previo, informó El Buho.

En respuesta a la medida de fuerza, la alcaldesa provincial, Ruccy Oscco, dijo que no habrá marcha atrás en la decisión de fijar el pasaje en S/ 1.00.

La Gerencia Regional de Educación exhortó a la Municipalidad Provincial de Arequipa, a solucionar el problema del transporte público, el cual viene afectando a estudiantes y la población en general. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Falta de sostenibilidad económica

El gremio de transportistas formales advirtió sobre la falta de sostenibilidad económica del servicio con la tarifa de S/ 1.00. Según explicaron, los ingresos netos por vehículo cayeron de S/ 150 a un promedio diario de S/ 50 o S/ 60 debido al alza de los insumos operativos. Esta reducción complica el pago de las cuotas para renovar flota automotriz, cuyos costos oscilan entre los 70 mil y 90 mil dólares por unidad.

Asimismo, precisaron que el sistema formal asume obligaciones legales y operativas fijas, como la compra obligatoria de pólizas SOAT para vehículos fabricados a partir del año 2008. Los representantes enfatizaron que el contrato inicial contemplaba únicamente dos años de etapa preoperativa, marco que ya superó los ocho años de vigencia sin una actualización realista frente al costo de vida actual, informó El Buho.

Competencia de informales

Los transportistas indicaron que habría un apoyo de funcionarios municipales al sector informal, al que acusan de operar sin regulaciones y cobrar tarifas elevadas de S/ 2.50 a S/ 3.00.

se mantiene la suspensión de clases presenciales

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa, comunicó que se mantiene la suspensión de las actividades educativas presenciales, mientras persistan las dificultades generadas por la situación del transporte público en la ciudad.

“Esta medida tiene como prioridad garantizar la seguridad e integridad de los estudiantes y de todą la comunidad educativa, conforme a lo establecido en la Resolución Ministerial N. 501-2025-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica para el Año Escolar 2026 y contempla la reprogramación de los días lectivos afectados por situaciones que comprometan la seguridad”, expresó a través de un comunicado.

La Gerencia Regional de Educación exhortó a la Municipalidad Provincial de Arequipa, a solucionar el problema del transporte público, el cual viene afectando a estudiantes y la población en general.

“Los días de clases no desarrollados serán recuperados, de acuerdo con la normativa vigente, mediante un plan de recuperación que será te un plan coordinado por la GREA con las respectivas UGELs y los directores de las Instituciones educativas”, apuntó.