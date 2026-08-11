Mark Zuckerberg. Foto: Kyle Grillot/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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El director ejecutivo de Meta Platforms Inc, Mark Zuckerberg, expuso sus opiniones sobre la inteligencia artificial en un manifiesto de 6,500 palabras publicado el lunes, en el que destacó su convicción de que ampliar el acceso a los modelos de IA es clave para el futuro del sector.

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