El ejecutivo dirigirá la nueva oficina de materialización del valor de la IA de la firma para proporcionar a la dirección “una visibilidad integral de dónde y cómo nuestras inversiones en IA están generando un impacto significativo y tangible en nuestro negocio”, afirmó Dan Diasio , responsable global de consultoría en IA de EY.

La medida llega en momentos en que muchas empresas tienen dificultades para extraer valor de sus inversiones en IA. Una encuesta realizada en junio por la consultora Bain & Co. reveló que la mayoría de las empresas habían ahorrado menos dinero de lo esperado gracias a la IA, mientras que un informe del MIT señaló el año pasado que el 95% de los proyectos piloto de IA en las empresas fracasan.

LEA TAMBIÉN: Era de la IA: ¿La gestión del desempeño necesita nuevas métricas?

Mientras tanto, un número cada vez mayor de empresas tecnológicas ha pasado de cobrar una tarifa plana por las herramientas de IA a un modelo de pago por uso, lo que significa que las compañías pueden acumular facturas elevadas por utilizar su capacidad de cómputo.

Tanto Uber Technologies Inc. como Walmart Inc. han establecido límites al uso de la IA por parte de sus empleados para contener los gastos, según informó anteriormente Bloomberg.

El vicepresidente global de consultoría de EY, Errol Gardner , afirmó que la nueva unidad era necesaria para ayudar a gestionar los agentes de IA y tratar de garantizar que la implementación de esta tecnología en la firma no quedara aislada por funciones empresariales o divisiones.

Oficinas de EY en Sídney, Australia, el martes 7 de julio de 2026.

“No se puede esperar que el departamento de Recursos Humanos o el de gestión del talento gestione una plantilla basada en agentes, ni que el departamento de tecnología lo haga, y probablemente tampoco se pueda esperar que el departamento financiero se encargue de ello”, señaló Gardner , quien añadió que la firma también estaba animando a sus clientes a adoptar modelos similares de supervisión.

El nuevo responsable de economía de agentes dependerá del socio director global de la firma para la habilitación empresarial, Anthony Caterino , añadió Diasio .

En abril, EY estableció presupuestos de tokens de IA para el personal de áreas de uso intensivo, como el desarrollo de software, según explicó Diasio . El objetivo de estos presupuestos es garantizar que los trabajadores utilicen el nivel adecuado de modelo de IA para la tarea en cuestión. Si el personal supera su presupuesto de tokens —como se conoce a la unidad básica de medida de la computación de IA—, debe solicitar autorización para obtener más.

LEA TAMBIÉN: IA y regulación en Perú: multas y sectores con mayor exposición

La firma también ha integrado “enrutadores de IA” en algunas de sus herramientas internas para dirigir al usuario hacia el modelo más adecuado para cada tarea y ayudar así a ahorrar en costos de tokens, explicó Diasio .

“En nuestro negocio, analizamos cuidadosamente dónde y cómo necesitamos capacidades de vanguardia”, añadió Diasio, en referencia a los modelos de IA más avanzados disponibles.