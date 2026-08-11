¿Cómo avanza la inteligencia artificial en Perú? Un estudio de PwC revela más inversión empresarial, pero también desafíos para escalar la IA. (Foto: ChatGPT)
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Agencia Bloomberg
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EY está contratando a un responsable de “economía de agentes” para supervisar las crecientes filas de su plantilla impulsada por la inteligencia artificial (IA), una señal de que las empresas de servicios están examinando cada vez más de cerca si sus inversiones en esta tecnología justifican sus enormes costos.

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