El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Walmart reducirá los precios de diversos productos a solicitud de su gobierno. Sin embargo, la compañía emitió un comunicado en el que explicó que las rebajas forman parte de su estrategia comercial para la temporada de verano , sin hacer referencia a una intervención de la administración estadounidense.

A través de una publicación en redes sociales, Trump afirmó que Walmart, al que calificó como uno de los minoristas más importantes del país, disminuirá significativamente los precios para conmemorar el 250.º aniversario de Estados Unidos. Entre los productos mencionados destacó una reducción cercana al 15% en el precio de la carne molida, además de otros artículos.

“Se me acaba de informar que uno de los mejores, más grandes e inteligentes minoristas de Estados Unidos, Walmart, bajará los precios, y mucho, a petición de mi gobierno para celebrar el 250.º cumpleaños de nuestro gran país (...) Walmart, en particular, reducirá el precio de una libra (450 gramos) de carne molida en casi un 15%, entre muchos otros productos”, afirmó Trump.

Las declaraciones se producen en un contexto en el que el mandatario enfrenta cuestionamientos por la persistencia de la inflación, tras el impacto inicial de su política arancelaria y el conflicto con Irán. Asimismo, de cara a las elecciones legislativas de noviembre, Trump ha intensificado sus críticas contra el Partido Demócrata, al que acusa de promover una mayor intervención del Estado en la economía.

Tras el mensaje presidencial, Walmart difundió un comunicado en el que señaló que las rebajas aplicadas en sus tiendas y en Sam’s Club buscan ayudar a consumidores y socios a “aprovechar mejor la temporada de verano”. La empresa no mencionó ninguna coordinación con el gobierno ni realizó comentarios adicionales sobre las afirmaciones de Trump.

Walmart anunció descuentos en productos de consumo masivo, aunque evitó vincular la decisión con la administración de Donald Trump. Foto: Getty Images via AFP.

La compañía indicó que las reducciones de precios abarcan productos como carne molida, maíz, cerezas, helados, papas fritas y bebidas de las marcas The Coca-Cola Company y PepsiCo.

En los últimos meses, Walmart se ha visto favorecida por el incremento del costo de vida, ya que más consumidores han acudido a sus tiendas en busca de precios competitivos, según sus resultados financieros publicados en mayo.

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De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, la inflación anual de los precios al consumidor se ubica en 4.2%, por encima del 3% registrado al inicio del actual mandato de Trump. No obstante, una reciente reducción en los precios del petróleo, tras un acuerdo provisional de alto el fuego con Irán, podría contribuir a moderar algunas presiones inflacionarias.

No es la primera vez que Trump se refiere públicamente a Walmart por el tema de los precios. En mayo de 2025 exhortó a la empresa a asumir el costo de los aranceles impuestos por su administración, en lugar de trasladarlos a los consumidores, argumentando que la compañía contaba con utilidades suficientes para absorber ese impacto.

“Walmart debe dejar de intentar culpar a los aranceles como el motivo para aumentar sus precios en toda la cadena”, publicó Trump hace poco más de un año.

Con información de AP.