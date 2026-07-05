Desde el 4 de julio de 2026 están disponibles las Cuentas Trump, un programa de ahorro e inversión dirigido a menores nacidos en el segundo mandato de Donald Trump, es decir, entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Estas cuentas funcionan como una herramienta financiera creada para respaldar a las familias y reunir dinero para el futuro de sus hijos —ya sea para estudios u otros objetivos a largo plazo— con un aporte inicial de US$1,000 que entrega el gobierno federal. Dado que padres y tutores son los responsables de manejar estos fondos a nombre de los menores, aparece una pregunta clave: ¿cómo verificar que la cuenta ya está activa después de abrirla? En esta nota te lo explicamos.

El Departamento del Tesoro informó que se han abierto más de 6 millones de Trump Accounts para menores de 18 años, de las cuales 1.4 millones recibirán el aporte piloto federal de US$1,000 para recién nacidos.

Según la Casa Blanca, el objetivo de estas cuentas es que una nueva generación de estadounidenses comience a construir patrimonio desde el nacimiento (Foto: AFP / Freepik)

¿DE QUÉ FORMA VERIFICAR SI LA CUENTA TRUMP YA ESTÁ ACTIVA DESPUÉS DE ABRIRLA?

Si abriste una Cuenta Trump para tu hijo, pero no sabes si ya está activa, hay una forma de saberlo: cuando el Departamento del Tesoro de EE.UU. se ponga en contacto contigo.

¿Cómo se pondrá en contacto contigo el Departamento del Tesoro?

El Departamento del Tesoro de los EE.UU. (el Tesoro) y sus proveedores de servicios financieros autorizados pueden ponerse en contacto contigo por correo electrónico, mensaje de texto o llamada telefónica automatizada en relación con la activación y administración de la Cuenta Trump.

Para no caer en ninguna estafa, los correos electrónicos iniciales de activación provendrán únicamente de la dirección no-reply@TrumpAccounts.Treasury.gov.

“Tal como se indica en el correo electrónico inicial de activación, las comunicaciones futuras estarán disponibles en la aplicación oficial de Cuentas Trump o provendrán de direcciones de correo electrónico que terminen en @trumpaccount.com”, precisa el sitio web de Trump Accounts.

IMPORTANTE: El Tesoro y sus proveedores de servicios autorizados nunca te pedirán que reveles contraseñas, códigos de verificación de un solo uso u otras credenciales confidenciales de la cuenta a través de correo electrónico, mensaje de texto o llamada telefónica.

El Departamento del Tesoro puede contactarte por correo electrónico, mensaje de texto o llamada automatizada para la activación de la cuenta (Foto: Freepik)

¿CÓMO ACTIVAR UNA CUENTA TRUMP PARA MI HIJO?

Primero debes tener en cuenta si tu hijo cumple los requisitos de elegibilidad:

Ser ciudadano de Estados Unidos.

Tener un número válido del Seguro Social.

Que sea menor de 18 años.

OJO: para ser elegible al aporte piloto federal único, el menor debe haber nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Solamente de esta manera obtendrá la contribución de 1000 dólares del programa piloto en la cuenta.

Elegibilidad de la parte responsable

La persona que abre la cuenta para un menor que cumpla los requisitos, normalmente es su padre, tutor legal u otra persona autorizada, para que puede gestionar las decisiones de inversión hasta que el menor alcance la mayoría de edad.

Para las contribuciones al programa piloto, la parte responsable debe anticipar que el niño será su hijo calificado según la Sección 152(c) del IRS para el año de la elección.

ASÍ PUEDES ACTIVAR UNA CUENTA

Antes de poder completar los siguientes pasos para activar una nueva cuenta Trump, debes haber presentado previamente el Formulario 4547 del IRS para tu hijo o hijos elegibles como padre, tutor legal u otra persona autorizada.

Ten en cuenta que la siguiente información de la cuenta debe coincidir con la que se ingresó en el Formulario 4547 del IRS tanto para el padre (u otra persona autorizada) como para el hijo (o hijos).

Importante:

Si presentaste el Formulario 4547 del IRS con tu declaración de impuestos de 2025 este año, no necesitas hacer nada más hasta que recibas la notificación para activar la cuenta de tu hijo/a. De lo contrario, puedes presentar el dicho formulario a través de la aplicación Trump Accounts o el sitio web del IRS .

Si presentaste tu declaración de impuestos electrónicamente a través de los servicios de cuentas en línea del IRS, debes iniciar sesión con ID.me. (usa la misma dirección de correo electrónico y contraseña de ID.me que ingresaste al presentar tu declaración).

Si tiene preguntas sobre las Cuentas Trump, llama al centro de atención telefónica: 866-USA-4547.