Si vives en Estados Unidos y la situación económica se te está haciendo cuesta arriba, hay una noticia alentadora: podrías recibir un apoyo de US$1,000 este 4 de julio a través del programa Trump Accounts (Cuentas Trump). Este programa está diseñado para respaldar a las familias con hijos por medio de una cuenta de ahorro especial destinada al futuro de los menores, ya sea para estudios u otros proyectos a largo plazo. El depósito no llega automáticamente, sino que es necesario registrarse y cumplir con ciertos pasos formales para activar la cuenta y solicitar el aporte. ¿Quiénes pueden acceder y bajo qué condiciones? A continuación, te lo explicamos para que sepas si tu familia podría beneficiarse.

El programa Trump Accounts otorgará 1,000 dólares en ahorro para el retiro a bebés nacidos entre 2025 y 2028 en Estados Unidos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUIÉNES CALIFICAN?

Pueden recibir el aporte los niños ciudadanos estadounidenses nacidos durante la administración Trump entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Además de haber nacido en EE.UU., deben contar con un número de Seguro Social válido al momento de abrir la cuenta.

Cabe precisar que la elegibilidad se centra en el menor, no en los padres; por lo tanto, hijos de inmigrantes (aunque los padres sean indocumentados, tengan TPS, visa, etc.) pueden calificar si el niño cumple los requisitos.

Requisitos y pasos básicos

Un padre, madre o tutor legal debe abrir la “Cuenta Trump” a nombre del menor y administrarla hasta que cumpla 18 años.

Se debe usar el Formulario 4547 del IRS para: solicitar la apertura de la Cuenta Trump, y pedir la contribución única de US$1,000 del Tesoro de EE.UU. para el niño elegible.

El registro se hace a través del portal oficial trumpaccounts.gov o de la app (App Store/Google Play), donde se completa o carga el Formulario 4547.

¿Desde cuándo se deposita el dinero?

El portal de Trump Accounts entra plenamente en funcionamiento el 4 de julio de 2026; a partir de esa fecha comienzan a procesarse las contribuciones iniciales de US$1,000 a las cuentas aprobadas.

El aporte de US$1,000 es único por menor y no reduce el límite anual de hasta US$5,000 en depósitos adicionales que puedan hacer familia, empleadores u otros.

Nacidos bajo la administración Trump obtendrán US$1,000 de ‘Trump Accounts’ (Foto: Freepik)

ASÍ PUEDES DESCARGAR “TRUMP ACCOUNTS”

Solamente debes ingresar a trumpaccounts.gov y en la página principal habrá dos opciones: la primera para descargar la aplicación por App Store o Google Play con el fin de acceder a tu cuenta.

También podrás completar el formulario 4547 iniciando sesión o creando tu cuenta.