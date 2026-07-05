El presidente Donald Trump planea reunirse el miércoles con sus homólogos Volodymyr Zelenskyy, de Ucrania, y Ahmad al-Sharaa, de Siria, en el marco de la cumbre de la OTAN en Turquía, informó la Casa Blanca. Tales conversaciones se realizarán al tiempo que Kiev intenta volver a centrar la atención de Trump en el conflicto con Moscú y cuando Trump ha reflexionado públicamente sobre el papel de Siria en Oriente Medio.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, confirmó las reuniones en una llamada con periodistas al presentar un adelanto de la próxima cumbre en Ankara, donde Trump también planea reunirse el martes con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Antes de regresar a Estados Unidos el miércoles, Trump tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa, indicó Kelly.

La reunión de Trump con Zelenskyy se produce cuando la guerra de Rusia en Ucrania entra ya en su quinto año. Tanto Zelenskyy como el presidente ruso Vladímir Putin sostuvieron llamadas telefónicas con Trump el sábado, en las que lo felicitaron por la conmemoración del 4 de julio del 250mo aniversario de la independencia estadounidense.

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Zelenskyy señaló en un comunicado en X tras su llamada que él y Trump hablaron sobre la situación en las líneas del frente de la guerra, donde, según analistas, los avances rusos se han estancado. Ucrania ha intensificado sus ataques contra Moscú y ha demostrado su capacidad para golpear más profundamente dentro de Rusia.

El mandatario ucraniano afirmó que existe “una perspectiva real de poner fin a esta guerra” y que la conversación continuará en la cumbre de la OTAN en Ankara.

El asesor de Relaciones Exteriores del Kremlin, Yuri Ushakov, indicó que, en la llamada de Putin con Trump, el presidente republicano reafirmó su “disposición a ayudar a lograr un cese rápido de las hostilidades y a buscar soluciones pacíficas para resolver la crisis” en Ucrania.

Un alto funcionario de Estados Unidos, que habló con periodistas bajo condición de anonimato el domingo para describir el enfoque del gobierno, dijo que Trump siente un sentido de urgencia por poner fin a la guerra y que hablará con Zelenskyy sobre cómo hacerlo. Se espera que Trump dé seguimiento con Putin luego de su reunión con Zelenskyy en Ankara, añadió el funcionario.

Donald Trump siente un sentido de urgencia por poner fin a la guerra y que hablará con Zelenskyy sobre cómo hacerlo. (Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein)

Autoridades de Estados Unidos no ofrecieron detalles sobre los objetivos de la reunión de Trump con al-Sharaa.

A medida que Trump se ha mostrado frustrado con la guerra de Israel con el grupo político-paramilitar Hezbollah en Líbano, que ha complicado las negociaciones en la guerra con Irán, el presidente estadounidense ha sorprendido repetidamente a muchos en la región al sugerir que, en su lugar, Siria combata a Hezbollah.

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Al-Sharaa, quien encabezó un grupo insurgente islamista y cuyas fuerzas rebeldes derrocaron a Bashar Assad como presidente de Siria, ha dicho que no tiene interés en hacerlo. Ha sugerido que los comentarios de Trump fueron malinterpretados, incluso pese a que Trump los ha repetido.

Elaborado con informaicón de AP