Ucrania mantuvo su intenso ataque con drones contra Rusia, incendiando una importante refinería de petróleo en el sur del país, al tiempo que el presidente Vladímir Putin reconoció por primera vez el domingo que Rusia enfrenta “cierto déficit” de combustible y prometió reforzar la protección de las instalaciones petroleras y aumentar la producción de combustible.

Ucrania ha intensificado de forma notable en los últimos meses sus ataques de largo alcance contra industrias militares rusas e instalaciones energéticas, con el objetivo de recortar los ingresos de Moscú para su invasión —que lleva más de cuatro años— y hacer que los rusos sientan las consecuencias.

“Nuestras ‘sanciones de largo alcance’ impactaron dos refinerías de petróleo en Rusia”, escribió el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en Telegram el domingo. “Cada (ataque) significa una reducción de los recursos que alimentan la maquinaria de guerra rusa, y otro paso hacia la paz”.

La campaña ha estrangulado los suministros de combustible rusos, causando escasez generalizada y largas filas en las gasolineras de todo el país, situación por la que las autoridades de muchas regiones han implementado un racionamiento de combustible. Según analistas occidentales, también ha contribuido a frenar los esfuerzos de Moscú en el campo de batalla, aumentando la presión sobre el Kremlin para que se siente a la mesa de negociaciones.

Putin: ataques ucranianos buscan dividir a la sociedad rusa

En declaraciones a un reportero de la televisión estatal rusa, Putin describió los ataques ucranianos contra refinerías de petróleo como un intento de “provocar una división en la sociedad rusa y obligar a Rusia a detener, aunque sea solo brevemente, el avance de nuestras tropas a lo largo de la línea de contacto, y crear condiciones para iniciar un proceso de negociación en términos ventajosos para nuestro adversario”.

“No les daremos esa oportunidad”, dijo Putin, y añadió que “los ataques contra nuestra infraestructura, dondequiera que estén dirigidos, no tienen absolutamente ningún efecto en la situación en el frente, en la línea de contacto”.

Declaró por primera vez que Ucrania ha propuesto una pausa en los ataques en profundidad, argumentando que Kiev hizo la oferta porque los ataques rusos en lo profundo del territorio ucraniano son más potentes y devastadores.

El presidente ruso añadió que Kiev también ofreció limitar los combates a las cuatro regiones que Rusia se anexó pero nunca capturó por completo: Donetsk , Luhansk, Jersón y Zaporiyia. Rechazó la propuesta, argumentando que hacerlo permitirá a Ucrania reubicar sus fuerzas que combaten a las tropas rusas en otras zonas para centrarse en repeler los ataques de Rusia en las cuatro regiones del sureste.

Ataque ucraniano con drones incendia importante refinería rusa

Los restos de drones ucranianos derribados provocaron un incendio en la refinería de Slavyansk-na-Kubani, una localidad de la región rusa de Krasnodar, al este de Crimea, según el gobernador Veniamin Kondratyev. La caída de los artefactos mató a una persona en Slavyansk e hirió a otra en una aldea cercana, de acuerdo con las autoridades regionales.

El complejo de Slavyansk es una de las principales refinerías del sur de Rusia y procesa cerca de 4 millones de toneladas de crudo al año, según el sitio web de su operador. También es una fuente clave de productos petrolíferos destinados a la exportación a través de los puertos rusos del mar Negro, como fuelóleo, nafta y combustible marino.

Zelenskyy también sostuvo que una segunda refinería rusa, en la región de Yaroslavl, a unos 700 kilómetros (435 millas) de la frontera ucraniana, fue alcanzada durante los ataques nocturnos.

Por el momento no hubo reportes de las autoridades rusas sobre el ataque ucraniano contra la refinería en la región de Yaroslavl. El gobernador local Mikhail Evraev informó el domingo por la mañana que algunas carreteras entre Moscú y la capital regional, Yaroslavl, fueron cerradas temporalmente debido a “un ataque enemigo con drones ucranianos”.

Escasea combustible en Rusia; Putin anuncia reajuste de planes

Desde hace meses, Ucrania ha intensificado los ataques contra instalaciones energéticas en lo profundo de Rusia. A pesar de una serie de sanciones occidentales, Moscú sigue estando entre los principales exportadores mundiales de petróleo y gas natural.

Más recientemente, Ucrania ha intentado frenar las entregas de combustible a Crimea, la península del mar Negro que Moscú se anexó ilegalmente en 2014. El fin de semana pasado, funcionarios instalados por el Kremlin en Crimea suspendieron las ventas de gasolina a civiles, después que el ataque de Kiev contra rutas de suministro desató la peor crisis energética allí desde la anexión.

En una reunión con funcionarios centrada en la situación del combustible, Putin admitió que el país estaba “atravesando un período difícil”, pero insistió en que Moscú “cumplirá todas sus obligaciones sociales” con los ciudadanos.

Poco después, Putin dijo a la televisión estatal que las industrias armamentísticas del país aumentarán rápidamente la producción de sistemas de defensa aérea para repeler los ataques ucranianos.

Putin añadió que Rusia importará más combustible y acelerará las obras de reparación en las instalaciones petroleras para poner fin al “déficit temporal”.

“Todas las instalaciones dañadas se están restaurando con bastante rapidez, y los problemas que surgen no son críticos”, sostuvo.

Putin prometió específicamente abordar rápidamente la escasez de combustible en Crimea, diciendo que las entregas de combustible a la península del mar Negro por tierra y mar aumentarán y expresando confianza en que “esta tarea se cumplirá”.

A medida que la escasez de combustible se extendía por Rusia, el gobernador de la región de Irkutsk, en Siberia, a miles de kilómetros (millas) de la frontera ucraniana, Igor Kobzev anunció que los conductores sólo podrán comprar no más de 50 litros (13 galones) de combustible por vehículo al día en las gasolineras estatales de Rosneft en la provincia. Otras gasolineras pueden establecer límites más bajos.

El viceprimer ministro ruso Alexander Novak dijo que Moscú estaba revisando activamente los acuerdos de exportación de combustible para evitar comprometer las necesidades internas.

Putin prometió específicamente abordar rápidamente la escasez de combustible en Crimea, diciendo que las entregas de combustible a la península del mar Negro por tierra y mar aumentarán y expresando confianza en que “esta tarea se cumplirá”.(Servicio de Prensa Presidencial de Rusia vía AP).

Drones, bombas y misiles apuntan a más regiones

También el domingo, una bomba aérea rusa mató a dos personas en Zaporiyia —una ciudad del sur de Ucrania— e hirió a otras 16, incluidos dos niños, dijo el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov.

En la región fronteriza rusa de Bélgorod, ataques con drones ucranianos mataron a una persona e hirieron a otra más temprano el domingo, informó el domingo el gobernador interino Alexander Shuvayev.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que sus fuerzas derribaron 213 drones ucranianos durante la noche, incluidos aparatos sobre Rusia, Crimea y los mares Negro y de Azov.

Por otro lado, Rusia atacó Ucrania con 142 drones de ataque de largo alcance y ocho misiles durante la noche, según la Fuerza Aérea ucraniana. De ellos, 125 drones y siete misiles fueron derribados, señaló la Fuerza Aérea.

Elaborado con información de AP