Ucrania busca aumentar la presión sobre Rusia después de que el presidente Vladimir Putin rechazara la propuesta de su homólogo Volodimir Zelenski de mantener una reunión directa para abordar una posible salida al conflicto.

La negativa del mandatario ruso no sorprendió en Kiev, donde diversos sectores consideran que la iniciativa de Zelenski estaba dirigida no solo al Kremlin, sino también a las élites rusas y a los socios internacionales de Ucrania, incluidos Estados Unidos.

En este contexto, las autoridades ucranianas sostienen que una combinación de presión militar, desgaste económico y aislamiento internacional podría llevar a Moscú a revisar sus objetivos en una guerra que ya supera los 51 meses.

El rechazo de Putin a dialogar con Zelenski elevó la tensión diplomática entre ambos países.

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Ucrania intensifica ataques con drones

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, afirmó que Putin perdió una oportunidad para avanzar hacia una salida negociada al conflicto.

“ Al rechazar la oferta del presidente Zelenski de entablar conversaciones de paz directas, Putin perdió la oportunidad de salir de su guerra fallida ”, señaló el canciller.

Sibiga sostuvo además que Rusia terminará aceptando una solución diplomática, aunque en condiciones menos favorables conforme avance el conflicto.

“Las cosas solo empeorarán para Rusia. Las pérdidas en el campo de batalla seguirán aumentando. Los fracasos serán cada vez más humillantes”, afirmó.

Durante los últimos días, Ucrania ha incrementado los ataques con drones de largo alcance contra infraestructura militar, energética y portuaria rusa. Según las autoridades ucranianas, estas operaciones buscan reducir la capacidad ofensiva de Moscú y demostrar que el territorio ruso ya no está fuera del alcance de los ataques.

El domingo, un ataque dañó un puente estratégico en Chongar, que conecta el sur de Ucrania ocupado por Rusia con la península de Crimea.

Los restos de un dron ruso tipo Shahed son inspeccionados en Ucrania.

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Kiev ve señales de desgaste en el frente ruso

Mandos militares ucranianos sostienen que Rusia enfrenta dificultades crecientes para mantener la intensidad de sus operaciones ofensivas.

Andrii Biletski, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército de Ucrania, aseguró que la escasez de efectivos rusos es cada vez más evidente y destacó el papel de los drones en el campo de batalla.

Según el militar, las fuerzas rusas apenas lograron avances limitados durante mayo pese al elevado costo humano registrado en las operaciones.

Biletski consideró que, de mantenerse las tendencias actuales, podría producirse un punto de inflexión en el frente durante los próximos meses que modifique el equilibrio táctico de la guerra.

Kiev espera más apoyo de sus aliados

Analistas ucranianos consideran que la combinación de presión militar, dificultades económicas y desgaste político podría aumentar las posibilidades de que Moscú acepte negociaciones más sustantivas.

Oleksi Melnik, analista del Centro Razumkov, señaló que la distancia entre las exigencias rusas y la situación actual en el campo de batalla podría obligar al Kremlin a reconsiderar su posición.

En paralelo, en Kiev existe la expectativa de que el rechazo de Putin a una negociación directa impulse a los aliados occidentales a incrementar su respaldo político y militar a Ucrania.

“La negativa de Putin a la paz debería conllevar un aumento significativo de la presión internacional sobre Rusia y del apoyo a Ucrania”, subrayó Sibiga.