“Demostramos nuestra voluntad de ayudar a Estados Unidos y a sus aliados en Oriente Medio”, señaló el presidente ucraniano. (EFE/EPA/ANDREW KRAVCHENKO)
“Demostramos nuestra voluntad de ayudar a Estados Unidos y a sus aliados en Oriente Medio”, señaló el presidente ucraniano. (EFE/EPA/ANDREW KRAVCHENKO)
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Ucrania no quiere perder el apoyo de Estados Unidos en el conflicto armado contra Rusia debido a la guerra en Oriente Medio, declaró el presidente ucraniano Volodimir Zelenski a un grupo de periodistas, entre los que se encontraba la AFP.

“No queremos perder a los estadounidenses” pero “actualmente están, sin ninguna duda, más centrados en Oriente Medio”, dijo Zelenski.

“Demostramos nuestra voluntad de ayudar a Estados Unidos y a sus aliados en Oriente Medio”, señaló el presidente ucraniano. (Sergei SUPINSKY / AFP)
“Demostramos nuestra voluntad de ayudar a Estados Unidos y a sus aliados en Oriente Medio”, señaló el presidente ucraniano. (Sergei SUPINSKY / AFP)

“Demostramos nuestra voluntad de ayudar a Estados Unidos y a sus aliados en Oriente Medio” ofreciéndoles la experiencia ucraniana en drones y “esperamos encarecidamente que, debido a Oriente Medio, Estados Unidos no dé la espalda al tema de la guerra en Ucrania”, añadió.

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El 28 de febrero Estados Unidos e Israel llevaron a cabo bombardeos masivos contra Irán y la república islámica contraatacó con una lluvia de misiles y drones contra intereses israelíes y estadounidenses en el Golfo pero también contra las monarquías petroleras de la región.

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Elaborado con información de AFP

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