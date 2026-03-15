Un alto cargo del partido gobernante japonés informó que Tokio no descarta enviar buques de guerra en defensa del estrecho de Ormuz, como ha pedido el presidente estadounidense Donald Trump.

No obstante, dejó en claro que el país debe considerar la posibilidad con “cautela”. ¿Qué sostuvo puntualmente?

Petróleo mundial

Durante un programa en la televisión pública NHK, Takayuki Kobayashi, jefe del consejo de políticas del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), advirtió lo siguiente:

“Legalmente, no descartamos la posibilidad de emitir una orden de seguridad marítima en virtud del artículo 82 de la Ley de las Fuerzas de Autodefensa, pero dado el conflicto en curso, debemos tomar una decisión con cautela” , dijo.

Kobayashi aseguró que el listón para el envío de buques de guerra a Ormuz “es muy alto”, y destacó su deseo de que el gobierno japonés “considere con tranquilidad” cómo puede evolucionar la situación en Oriente Medio para tomar medidas apropiadas.

El posible cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán lleva a Japón a estudiar el envío de buques para garantizar la seguridad del comercio energético. (Foto: EFE)

Es la primera reacción por parte de Japón después de que Trump dijera el sábado en redes sociales que espera que “muchos países” envíen “buques de guerra” al estrecho de Ormuz para mantenerlo “abierto y seguro”.

“Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza de una nación totalmente descabezada”, escribió Trump en su red social, Truth Social.

El bloqueo de Ormuz, por el que cada día pasa en torno al 20% del petróleo mundial, amenaza con desatar una crisis energética mundial.

Trump ha declarado que, “si es necesario”, la Marina de Estados Unidos comenzará a escoltar petroleros por el estrecho de Ormuz lo antes posible. En paralelo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha mencionado la posibilidad de crear una “coalición internacional” para escoltar barcos por el paso.