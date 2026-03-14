El comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria de Irán, Alireza Tangsiri, afirmó este sábado que sus fuerzas lanzaron nuevas oleadas de ataques contra objetivos en tres bases aéreas de Estados Unidos ubicadas en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar.

Según el jefe militar, los blancos incluyeron las bases aéreas de Al Zafra, Sheij Isa y Al Udeid, donde —de acuerdo con la versión iraní— fueron alcanzados radares Patriot, torres de control, hangares de aviones, rampas de operaciones y depósitos de combustible.

Tangsiri aseguró en la red social X que las instalaciones atacadas quedaron “envueltas en llamas” tras los impactos, aunque hasta el momento no se han confirmado de manera independiente los daños reportados por Teherán.

Las declaraciones se producen en medio de la creciente tensión entre Irán y Estados Unidos, luego del ataque estadounidense contra la isla iraní de Kharg, donde se almacena cerca del 90 % del petróleo que el país exporta.

Tras ese bombardeo, el presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo que la operación se dirigió únicamente contra objetivos militares y afirmó que decidió no destruir la infraestructura petrolera de la isla, aunque advirtió que esa decisión podría revisarse si se produce un bloqueo en el golfo Pérsico.

La isla de Kharg, situada a unos 25 kilómetros de la costa iraní, es considerada un punto estratégico para la economía del país, ya que alberga su principal terminal petrolera y el mayor centro de carga de crudo para buques que transportan petróleo al mercado internacional.