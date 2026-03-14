A través de su red social Truth Social, el mandatario criticó a los medios y afirmó que las fuerzas estadounidenses han tenido un desempeño exitoso en el conflicto. Foto: EFE.
A través de su red social Truth Social, el mandatario criticó a los medios y afirmó que las fuerzas estadounidenses han tenido un desempeño exitoso en el conflicto. Foto: EFE.
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Agencia EFE
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El presidente de Estados Unidos, , aseguró que Irán está “totalmente derrotado” y que busca alcanzar un acuerdo, cuando se cumplen dos semanas del inicio de la operación militar denominada Furia Épica en Oriente Medio.

A través de su red social Truth Social, el mandatario criticó a los medios y afirmó que las fuerzas estadounidenses han tenido un desempeño exitoso en el conflicto.

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“Los medios que difunden noticias falsas odian informar sobre lo bien que lo ha hecho el Ejército de contra , que está totalmente derrotado y quiere un acuerdo, pero no uno que yo aceptaría”, escribió.

Las declaraciones se producen luego de que Estados Unidos lanzara el viernes por la noche un ataque contra la isla iraní de Jarg, considerada el principal centro de la industria petrolera del país. Trump calificó esa ofensiva como “uno de los bombardeos más poderosos” en la historia reciente de Oriente Medio y aseguró que fueron destruidos todos los objetivos militares en la zona, donde se almacena gran parte del petróleo que Irán exporta.

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Tras el ataque, autoridades iraníes advirtieron que responderán contra intereses estadounidenses en la región. El comandante naval de la Guardia Revolucionaria iraní, Alireza Tangsiri, afirmó que sus fuerzas atacaron en varias oleadas objetivos en bases aéreas de Estados Unidos ubicadas en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar.

En paralelo, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, señaló que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado mientras continúen los ataques estadounidenses e israelíes, lo que incrementa la presión sobre el mercado energético mundial.

El conflicto ha colocado al petróleo como un factor clave en la tensión regional y genera preocupación por su impacto en la economía global. Trump, por su parte, ha señalado en distintos momentos que la operación militar podría durar varias semanas, aunque recientemente afirmó que la ofensiva está “cerca de concluir”.

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