Imagen del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, durante una manifestación de apoyo en Teherán. (Foto: EFE)
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Agencia EFE
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El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó este viernes que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, está «herido» y muy posiblemente «desfigurado» tras los ataques que mataron a su padre en el inicio de la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán.

, dijo el jefe del Pentágono en una rueda de prensa.

Hegseth aseguró que el nuevo líder supremo «carece de legitimidad» y que habla de unidad después de «asesinar a decenas de miles de manifestantes», en referencia a las protestas que comenzaron a finales del año pasado hasta antes del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero.

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«Irán tiene cámaras y grabadoras ¿por qué emite un comunicado escrito? Creo que sabemos por qué», aseguró el jefe del Pentágono, quien dijo que Jameneí tiene «miedo» y que gran parte de su familia, incluido su padre y anterior líder supremo ha muerto en los ataques.

En su primer mensaje este jueves como nuevo líder supremo de la República Islámica, Jameneí mostró un tono desafiante, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la «sangre de los mártires será vengada».

«El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado», subrayó la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal mientras se emitía una imagen de la bandera de Irán y una fotografía del nuevo líder.

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