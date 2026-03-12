Un incendio en un depósito de petróleo en Teherán, la capital de Irán, tras los bombardeos de Israel del 7 y 8 de marzo del 2026. (Foto de UGC / AFP).
ha compartido con el Congreso, informó el diario The New York Times.

El dato lo aportaron funcionarios del Pentágono estadounidense durante una reunión a puerta cerrada con legisladores en Washington, de acuerdo con el periódico, que cita a tres fuentes familiarizadas con el encuentro.

Sin embargo,, como el aumento de personal, munición y recursos necesarios para llevar a cabo los primeros ataques junto a Israel el pasado 28 de febrero, según el mencionado medio.

Por otro lado, había gastado al menos 3700 millones de dólares en las primeras 100 horas de su guerra contra Irán, es decir, en los primeros 4 días.

A su vez, una nueva estimación del Pentágono apuntó a un nivel de gasto muy superior al estimado por el CSIS, que suponía un desembolso de unos 900 millones al día en esos primeros 4 días, mientras que

Otras fuentes de defensa citadas recientemente por

En esa primera ronda de bombardeos se usaron armas como la bomba planeadora de precisión AGM-154, que puede costar más de 836 mil dólares, según el diario neoyorquino, y desde entonces, el Pentágono ha dicho que ahora planea usar municiones menos caras.

Elaborado con información de EFE.

Fuerzas de seguridad de Irán vigilan durante un funeral multitudinario por los comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), el 11 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
