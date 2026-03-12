Estados Unidos gastó más de 11 mil 300 millones de dólares en los primeros 6 días de guerra contra Irán, según una estimación que el Pentágono ha compartido con el Congreso, informó el diario The New York Times.

El dato lo aportaron funcionarios del Pentágono estadounidense durante una reunión a puerta cerrada con legisladores en Washington, de acuerdo con el periódico, que cita a tres fuentes familiarizadas con el encuentro.

Sin embargo, la cifra está aún incompleta y promete ser aún mayor, una vez que se tengan en cuenta los costes operativos del inicio de la guerra, como el aumento de personal, munición y recursos necesarios para llevar a cabo los primeros ataques junto a Israel el pasado 28 de febrero, según el mencionado medio.

Por otro lado, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) publicó la semana pasada un análisis que calculaba que Estados Unidos había gastado al menos 3700 millones de dólares en las primeras 100 horas de su guerra contra Irán, es decir, en los primeros 4 días.

A su vez, una nueva estimación del Pentágono apuntó a un nivel de gasto muy superior al estimado por el CSIS, que suponía un desembolso de unos 900 millones al día en esos primeros 4 días, mientras que el número del Departamento de Guerra implica un coste de casi 1900 millones de dólares al día en esas 6 jornadas iniciales.

Otras fuentes de defensa citadas recientemente por The New York Times y el Washington Post calculaban que solo en los primeros 2 días de guerra, que incluyeron ataques contra la cúpula de poder iraní, se habían gastado 5600 millones de dólares en municiones.

En esa primera ronda de bombardeos se usaron armas como la bomba planeadora de precisión AGM-154, que puede costar más de 836 mil dólares, según el diario neoyorquino, y desde entonces, el Pentágono ha dicho que ahora planea usar municiones menos caras.

Elaborado con información de EFE.