El FBI advirtió a departamentos policiales de California sobre una “aspiración” iraní de atacar la costa oeste con drones desde un barco, en represalia por eventuales bombardeos estadounidenses, según reveló ABC News.

“Recientemente obtuvimos información de que, a principios de febrero de 2026, Irán supuestamente pretendía llevar a cabo un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a las costas de Estados Unidos”, indicó el mencionado medio.

Los ataques estarían dirigidos contra objetivos no especificados en California, en caso de que Estados Unidos llevara a cabo ataques contra Irán, según precisa el memorando enviado a las agencias que forman parte de una Fuerza de Tarea Conjunta Antiterrorista federal.

“No disponemos de información adicional sobre el momento, el método, el objetivo ni los autores de este presunto ataque”, añadió.

Según el mismo medio, la alerta coincidió con el inicio del asalto de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la República Islámica, al que Irán ha respondido con ataques de drones en Medio Oriente.

Sin embargo, fuentes policiales con experiencia en antiterrorismo aclararon al periódico Los Angeles Times que la alerta, aunque basada en datos de la Guardia Costera, carece de información creíble sobre un ataque inminente y corresponde a un aviso preventivo rutinario.

El medio señala que las fuentes destacaron que la advertencia era cautelosa y que no había indicios de que Irán estuviera planeando un ataque o de que pudiera lanzar uno con éxito.

Cabe precisar que California alberga la mayor diáspora iraní en Estados Unidos. En 2019, más de la mitad de los inmigrantes iraníes en el país norteamericano vivían en ese estado, y el 29 % vivían solo en el condado de Los Ángeles, de acuerdo al Instituto de Política Migratoria (MPI).

El estado también concentra a las personas con ascendencia iraní, entre 400 mil y 620 mil personas de ese grupo que viven en Estados Unidos, la gran mayoría de ellas en Los Ángeles, según cifras de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).