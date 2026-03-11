El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: EFE)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: EFE)
Agencia EFE
Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este miércoles a España de “no cooperar en lo absoluto” en la guerra contra Irán, criticó al Gobierno español y volvió a reiterar sus amenazas de cortar el comercio con Madrid.

dijo Trump al ser preguntado sobre la colaboración con el país europeo en la operación conjunta con Israel contra la República Islámica.

El mandatario insistió en que el Gobierno de Pedro Sánchez “se ha portado muy mal con la OTAN” por no comprometer un 5% de su PIB en gastos de defensa, como el resto de los Estados miembros de la Alianza Atlántica. “Están protegidos, pero no quieren pagar su parte justa”, agregó.

“La gente de España es fantástica. El liderazgo no es tan bueno”, advirtió Trump, quien la semana pasada cargó contra España por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón para los ataques a Irán.

Trump lleva sus diferencias con España sobre Irán al plano comercial

El estadounidense amenazó con cortar todo el comercio con España e imponer un embargo comercial al país, que como parte de la Unión Europea negocia en bloque las relaciones comerciales con Washington.

Sánchez, por su parte, ha calificado de «error» las operaciones en Irán que a su criterio tendrán consecuencias notables, al tiempo que ha demostrado su «admiración» por la sociedad estadounidense y su «respeto» a la Presidencia de ese país.

España alberga varias instalaciones utilizadas por Estados Unidos y la OTAN como parte de su arquitectura de defensa en el Mediterráneo.

Entre ellas destacan la base naval de Rota y la base aérea de Morón, que sirven como puntos estratégicos para operaciones militares, logísticas y de despliegue rápido de la Alianza en Europa, África y Oriente Medio.

Tras el inicio de los ataques contra Irán, Madrid envió la fragata ‘Cristóbal Colón’ a Chipre para contribuir «a la defensa y la seguridad colectiva» de las naciones europeas.

