El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que su país responderá con una fuerza “20 veces mayor” si Irán bloquea el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz.

“ Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz , será golpeado por Estados Unidos veinte veces más fuerte de lo que ha sido hasta ahora” , escribió el mandatario en su red social Truth Social.

En el mismo mensaje, el líder republicano agregó que “muerte, fuego y furia reinarán sobre ellos”, aunque expresó que espera que ese escenario no se concrete.

LEA TAMBIÉN: Trump pide a Putin acabar con guerra en Ucrania para ayudar ante la crisis en Irán

Las declaraciones se producen luego de que la Guardia Revolucionaria iraní señalara que atacó un petrolero en el estrecho durante el fin de semana y que el paso marítimo estaría cerrado al tráfico ante la escalada del conflicto.

EE.UU. “no se detendrá”

Horas antes, Donald Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses continuarán las operaciones militares hasta que Irán quede “total y decisivamente derrotado”, tras la designación del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí.

“Estamos contando los minutos hasta que todos se vayan. Había líderes y ya no están. Luego hubo nuevos líderes y ya no están, y nadie sabe quiénes serán los próximos dirigentes del país. No nos detendremos hasta que el enemigo esté totalmente y decisivamente derrotado”, declaró en un evento con congresistas republicanos en Miami.

Sus comentarios se dieron durante una reunión en el club de golf de Doral y contrastan con una entrevista que concedió horas antes a la cadena CBS News, en la que sostuvo que la guerra con Irán está “prácticamente terminada”, sin precisar una fecha para el fin del conflicto.

El mandatario, que calificó la guerra como una “pequeña excursión”, sostuvo además que Estados Unidos e Israel han destruido la capacidad de drones y misiles de Irán tras más de una semana de operaciones militares.

“Los estamos golpeando donde hacen los drones. Conocemos todos (los sitios) y estamos dándoles una paliza en eso ahora, donde fabrican los drones, un montón de trabajo, un montón de brillante trabajo, pero vamos a tener un mundo más seguro tan pronto esté terminado. Y va a estar terminado muy rápidamente“, afirmó.

Imagen del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, durante una manifestación de apoyo en Teherán. Foto: EFE/Abedin Taherkenareh.

Tono triunfalista

Trump también minimizó el impacto del nuevo liderazgo iraní tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí, quien gobernó el país por más de tres décadas y falleció durante los primeros ataques de la operación militar denominada Operación Furia Épica, iniciada el 28 de febrero.

“Sus líderes terroristas ya no están”, señaló el presidente.

Asimismo, aseguró que la Marina iraní habría quedado prácticamente destruida y afirmó que fuerzas estadounidenses han hundido 46 embarcaciones.

El mandatario defendió que la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel hará que el mundo sea “más seguro”, en medio de una campaña de bombardeos contra objetivos en territorio iraní que ya supera una semana y que ha dejado centenares de víctimas civiles, entre ellas menores de edad.

Con información de EFE.