El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escucha durante una mesa redonda en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 6 de marzo de 2026. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
Agencia Bloomberg
El presidente Donald Trump insinuó que la guerra de Estados Unidos contra Irán podría estar cerca de terminar, al afirmar que la operación va adelantada respecto al cronograma mientras enfrenta crecientes presiones en el décimo día del conflicto, con el petróleo superando los US$ 100.

