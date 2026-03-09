“Creo que la guerra está prácticamente terminada” y la operación militar va “muy adelantada” respecto de su plazo inicial de cuatro a cinco semanas, dijo Trump el lunes a CBS News en una entrevista telefónica. “No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea”, afirmó sobre Irán.

Trump tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa el lunes por la noche desde Florida antes de regresar a Washington.

Las acciones estadounidenses se recuperaron de pérdidas anteriores y llevaron al S&P 500 a subir hasta un 1% después de que un periodista de CBS publicara los comentarios en X. El petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. cayeron.

El petróleo cayó por debajo de US$ 90 por barril el lunes tras haber superado los US$ 118 en las operaciones del fin de semana, mientras las mayores economías del mundo evaluaban un esfuerzo coordinado sobre suministros energéticos de emergencia y los comentarios de Trump señalaban que podría buscar una conclusión del conflicto.

Aun así, el estrecho de Ormuz permanecía prácticamente cerrado, sin planes definitivos sobre cómo las naciones protegerán a los buques que transitan por esta vía clave.

Trump dijo a CBS que el estrecho de Ormuz estaba registrando más tráfico marítimo y que está “pensando en tomar el control”. No quedó claro de inmediato qué acciones específicas estaba considerando el presidente.

El mandatario estadounidense, que ya enfrenta preocupaciones internas por la persistente inflación antes de las elecciones legislativas de noviembre, ahora debe lidiar con el alza de los precios de la gasolina mientras la guerra no muestra señales de ceder. El domingo calificó el petróleo a US$ 100 como un “pequeño precio a pagar” y aseguró que el costo “bajará rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní”.

El Brent y el crudo estadounidense se dispararon hasta casi US$ 120 por barril cuando los mercados abrieron el lunes, a medida que se intensificaba la guerra. Desde entonces, ambos referenciales recortaron con fuerza sus ganancias, con el petróleo en EE.UU. cotizando alrededor de 5% más alto, cerca de US$ 95 por barril, a las 12:32 p.m. en Nueva York.

El cierre efectivo del estrecho de Ormuz obligó a Arabia Saudita, el mayor exportador mundial de petróleo, a reducir la producción, según una persona familiarizada con el asunto. Esto siguió a medidas similares adoptadas por Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak.

Los futuros retrocedieron después de que los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete dijeran que están listos para tomar las medidas necesarias para respaldar el suministro mundial de energía, incluida la liberación de reservas estratégicas.

Aun así, el G7 “aún no está en ese punto” en términos de acordar el uso de suministros energéticos de emergencia, según Francia, que ostenta la presidencia actual. Sin embargo, el grupo señaló en un comunicado que “seguirá monitoreando de cerca la situación y la evolución de los mercados energéticos” y que está “dispuesto a tomar las medidas necesarias, incluso para apoyar el suministro mundial de energía, como la liberación de reservas”.