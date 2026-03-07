La interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz ha complicado el comercio global. Foto: difusión
La interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz ha complicado el comercio global. Foto: difusión
Únete a nuestro canal
Newsletter internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Corporación Financiera para el Desarrollo de los Estados Unidos (DFC) informó que , anunciadas por Donald Trump, permitirán cubrir pérdidas de hasta US$ 20,000 millones.

El pasado martes, poco después de estallar el conflicto entre Washington e Israel contra Irán, .

“La oferta de seguros rotativos se aplicará únicamente a los buques que cumplan los criterios”, indicaron desde la DFC.

LEA TAMBIÉN: Trump reúne a aliados latinoamericanos en Florida para “reafirmar influencia” de EE.UU.

Además, en su primera etapa, la póliza se centrará solo en el caso, la maquinaria y la carga.

AME9589. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 01/03/2026.- Captura de video de la cuenta oficial de la red social TruthSocial @realDonaldTrump del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando durante un declaración pública este domingo. Donald Trump, instó a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse a cambio de inmunidad o de lo contrario, dijo, afrontará "una muerte segura". EFE/ @realdonaldtrump /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME9589. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 01/03/2026.- Captura de video de la cuenta oficial de la red social TruthSocial @realDonaldTrump del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando durante un declaración pública este domingo. Donald Trump, instó a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse a cambio de inmunidad o de lo contrario, dijo, afrontará "una muerte segura". EFE/ @realdonaldtrump /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Vale añadir que el republicano ofreció también escoltas militares para los buques en el golfo Pérsico,

Irán, en tanto, advirtió que su Guardia Revolucionaria atacará o hundirá a los barcos mercantes que pasen por el Estrecho de Ormuz.

LEA TAMBIÉN: “Una desgracia”: Bolivia sufre crisis de billetes tras caída de avión con US$ 62 millones

Son varias las empresas aseguradoras marítimas que han cancelado o restringido cobertura por riesgos políticos para fletes en la región, lo que ha hecho que muchas navieras hayan optado por dejar a sus cargueros detenidos en el golfo Pérsico.

Con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Trump reúne a aliados latinoamericanos en Florida para “reafirmar influencia” de EE.UU.
Trump asegura que el Gobierno de Cuba “va a caer muy pronto”
Trump asegura que la caída del régimen cubano sería “la cereza del pastel”
China rechaza el uso del comercio como “arma” tras la amenaza de Trump a España

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.