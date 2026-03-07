La Corporación Financiera para el Desarrollo de los Estados Unidos (DFC) informó que las pólizas para buques que transiten por el Estrecho de Ormuz, anunciadas por Donald Trump, permitirán cubrir pérdidas de hasta US$ 20,000 millones.

El pasado martes, poco después de estallar el conflicto entre Washington e Israel contra Irán, Donald Trump comunicó que estos seguros tendrán “precios razonables”.

“La oferta de seguros rotativos se aplicará únicamente a los buques que cumplan los criterios”, indicaron desde la DFC.

Además, en su primera etapa, la póliza se centrará solo en el caso, la maquinaria y la carga.

AME9589. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 01/03/2026.- Captura de video de la cuenta oficial de la red social TruthSocial @realDonaldTrump del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando durante un declaración pública este domingo. Donald Trump, instó a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse a cambio de inmunidad o de lo contrario, dijo, afrontará "una muerte segura".

Vale añadir que el republicano ofreció también escoltas militares para los buques en el golfo Pérsico, considerando los peligros de la guerra en Oriente Medio.

Irán, en tanto, advirtió que su Guardia Revolucionaria atacará o hundirá a los barcos mercantes que pasen por el Estrecho de Ormuz.

Son varias las empresas aseguradoras marítimas que han cancelado o restringido cobertura por riesgos políticos para fletes en la región, lo que ha hecho que muchas navieras hayan optado por dejar a sus cargueros detenidos en el golfo Pérsico.

