El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este jueves que la caída del régimen cubano sería “la cereza del pastel”, durante una entrevista con el medio digital Político, donde agregó que su Administración está en contacto con el Gobierno de Cuba.

Durante la entrevista, Trump fue cuestionado sobre si su Gobierno está desempeñando un papel en la caída del Gobierno de Miguel Díaz-Canel en Cuba y el republicano respondió: “¿Usted qué cree? Durante 50 años eso (el derrocamiento de las autoridades cubanas) ha sido la cereza del pastel".

El mandatario posteriormente hizo referencia a Venezuela, donde un operativo que ordenó depuso el pasado 3 de enero a Nicolás Maduro, y dijo que la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a la que Trump ha encargado la transición en el país caribeño, está “haciendo un trabajo fantástico”.

Trump defiende su presión al régimen cubano

“Necesitan ayuda. Estamos hablando con Cuba”, enfatizó Trump y sugirió que el empeoramiento de la situación de la isla es en parte por la presión que su país ha aplicado incluyendo un corte de suministro de petróleo venezolano hacia la isla.

“Bueno, es gracias a mi intervención, que está habiendo una intervención”, dijo Trump en referencia al efecto que la caída de Maduro ha tenido en la isla, que ha perdido el suministro petrolero venezolano, crucial para el día a día.

Más tarde, durante su intervención en un evento en la Casa Blanca para celebrar el título de liga en 2025 del equipo de fútbol Inter de Miami, del argentino Lionel Messi, Trump volvió a referirse a Cuba, de cuyo Gobierno dijo está “desesperado” por lograr un trato con su Administración de forma inmediata.

“No tienen idea; Cuba quiere llegar a un trato de forma desesperada”, apuntó.

El republicano agregó que “solo es cuestión de tiempo” el que su Administración se centre en Cuba, dando a entender que la campaña militar que comenzó a ejecutar contra Irán el fin de semana pasado ha desviado algo el foco de la Casa Blanca.

Las últimas semanas han estado marcadas por informaciones exclusivas en medios estadounidenses como Axios o Miami Herald sobre contactos entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y un nieto del expresidente cubano Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel. (Ernesto Mastrascusa / EFE)

Estos reportes hablan de contactos más que de negociaciones, y señalan supuestas conversaciones sobre posibles y futuras reformas económicas graduales en la isla y una retirada escalonada de las sanciones de Washington.

