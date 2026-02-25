El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, llamó este miércoles desde Roma a respaldar una transición pacífica y rápida en Cuba, con el objetivo de que sus ciudadanos “tengan la oportunidad de vivir en libertad”.

En declaraciones a EFE tras reunirse con un grupo de exiliados cubanos, el diplomático subrayó la necesidad de articular un respaldo internacional amplio. “Es importantísimo que todos se unan mundialmente, sea el Vaticano, el Gobierno italiano, el pueblo cubano en el exilio, a apoyar una transición que esperemos que se realice pronto y de manera pacífica” , sostuvo.

Hammer se encuentra en la capital italiana desde finales de la semana pasada. El viernes sostuvo, entre otras reuniones, un encuentro con el secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, el arzobispo Paul Richard Gallagher, cita en la que también participó el embajador de Washington ante la Santa Sede, Brian Burch.

Según explicó, su agenda en Italia busca reforzar el mensaje de que “es necesario que se realice un cambio” en la isla, de modo que la población cubana pueda acceder a mayores libertades.

En esa línea, indicó que ha intercambiado puntos de vista con representantes del Vaticano sobre la situación en Cuba, al considerar que la Iglesia desempeña “un papel sumamente importante” en el país caribeño.

“Hemos estado hablando con ellos a ver qué es lo que se puede hacer para intentar asegurar que se pueda llegar a un cambio de manera pacífica”, afirmó el jefe diplomático.

Mike Hammer, jefe de la misión diplomática de EE.UU. en La Habana, durante su visita a Roma, donde sostuvo reuniones con autoridades vaticanas y representantes del exilio cubano. Foto: EFE.

“Discusiones fructíferas”

Hammer dijo que ha mantenido “discusiones fructíferas” con representantes de los Gobiernos de España e Italia, a quienes ha trasladado el deseo de que “se unan a este esfuerzo y le digan al régimen que ya es hora que se respeten los derechos humanos del pueblo cubano”.

Para el diplomático, este proyecto no es importante solamente para Cuba, sino para que “en el hemisferio occidental (…) la gente pueda vivir en seguridad, con tranquilidad y en libertad”, algo que describe como de “más y mayor interés” para EE.UU.

El representante del gobierno estadounidense vinculó sus gestiones a una reunión mantenida el 9 de enero último en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que se definieron las líneas de presión y diplomacia hacia la isla para este año.

En cuanto a la actual política de sanciones de EE.UU. contra Cuba, Hammer defendió que tienen como objetivo único “evitar que entren recursos a la maquinaria represiva del régimen cubano”.

“La mejor manera para que no sufra el pueblo cubano es que se realice este cambio que les permita a ellos mismos decidir su futuro, que les permita a ellos ganarse la vida sin esa represión que existe ahí”, finalizó.

Con información de EFE.