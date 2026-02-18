Cuba. (Foto: AFP)
Cuba. (Foto: AFP)
Agencia EFE

La Administración Trump advirtió este miércoles al Gobierno de Cuba que debe abordar «dramáticos cambios muy pronto» y que en EE.UU. están pendientes de qué decisiones toman en el futuro próximo ante la grave crisis económica a la que se enfrenta el país.

aseguró en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Leavitt se remitió a las declaraciones sobre Cuba del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que «obviamente queremos ver democracias florecientes y prósperas en todo el mundo, especialmente en nuestro propio hemisferio».

Sin embargo, no concretó ninguna medida que Estados Unidos vaya a poner en marcha. «No estoy dictando ninguna acción que podamos tomar para lograrlo, pero, por supuesto, lo mejor para Estados Unidos es que Cuba sea una democracia verdaderamente libre y próspera», apuntó Leavitt.

La crisis a la que ha llevado la presión de EE.UU. sobre Cuba

Cuba se enfrenta en este momento a la situación más delicada de los últimos 67 años después de la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 29 de enero.

El presidente de Estados Unidos creó un mecanismo de aranceles adicionales sobre importaciones desde países que suministren petróleo crudo o productos refinados, buscando cortar el flujo de energía hacia la isla, que tampoco cuenta ahora con el apoyo del petróleo venezolano tras la detención de Nicolás Maduro en enero.

El bloqueo ha generado una situación humanitaria tan delicada que muchos auguran un colapso del sistema.

En este contexto, la página web Axios aseguró ayer, citando tres fuentes oficiales anónimas, que Rubio mantiene conversaciones en secreto con el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, saltándose los canales oficiales con el Gobierno cubano.

El objetivo podría ser impulsar una transición inspirada en el «modelo Delcy Rodríguez» de Venezuela.

