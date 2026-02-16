El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en Bratislava, Eslovaquia, el 15 de febrero de 2026. (Alex Brandon / POOL / AFP)
La tarde del domingo 4 de enero, Marco Rubio entró en una iglesia de un frondoso suburbio de Miami entre ovaciones. Un día antes, el secretario de Estado había estado junto a Donald Trump en Mar-a-Lago, el complejo turístico del presidente en Palm Beach, cuando Trump anunció la extracción de Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, de su bastión en Caracas en una extraordinaria incursión nocturna.

