La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que el proceso de devolución de depósitos a los clientes de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Del Centro (CRAC Del Centro) en liquidación entra a una nueva etapa
En ese sentido, se ha iniciado la devolución a los clientes de los depósitos no cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósito (FSD); es decir, aquellos que excedían los S/ 117,200.
Con esa finalidad, se ha publicado el primer listado de clientes de Caja Del Centro que tienen depósitos de ahorros, a plazo fijo y cuentas por compensación de tiempo de servicio (CTS) que no cuentan con cobertura del FSD.
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¿Cómo acceder a la devolución de mis depósitos en Caja del Centro?
Para acceder a la devolución, los clientes deberán seguir el siguiente proceso:
- 1. Ingresar al portal institucional de la SBS para verificar que su depósito ya está disponible en la Caja Arequipa.
- 2. De encontrarse el cliente en dicho listado, puede acudir a cualquier oficina o agencia de Caja Arequipa con su Documento Nacional de Identidad (DNI).
- 3. En el caso de los clientes con depósito CTS, pueden mantenerlo en dicha entidad financiera y/o retirar el saldo correspondiente a la libre disponibilidad.
- 4. En el caso que el cliente decida abrir su depósito CTS en otra entidad del sistema financiero, deberá coordinar con su empleador el traslado de dicho depósito a la entidad financiera de su preferencia.