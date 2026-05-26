SBS. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que el proceso de devolución de depósitos a los clientes de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Del Centro (CRAC Del Centro) en liquidación entra a una nueva etapa

En ese sentido,

Con esa finalidad, se ha publicado el primer listado de clientes de Caja Del Centro que tienen depósitos de ahorros, a plazo fijo y cuentas por compensación de tiempo de servicio (CTS) que no cuentan con cobertura del FSD.

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Fondo de Seguro de Depósitos (FSD). (Foto: GEC)
Fondo de Seguro de Depósitos (FSD). (Foto: GEC)

¿Cómo acceder a la devolución de mis depósitos en Caja del Centro?

Para acceder a la devolución, los clientes deberán seguir el siguiente proceso:

  • 1. Ingresar al para verificar que su depósito ya está disponible en la Caja Arequipa.
  • 2. De encontrarse el cliente en dicho listado, puede acudir a cualquier oficina o agencia de Caja Arequipa con su Documento Nacional de Identidad (DNI).
  • 3. En el caso de los clientes con depósito CTS, pueden mantenerlo en dicha entidad financiera y/o retirar el saldo correspondiente a la libre disponibilidad.
  • 4. En el caso que el cliente decida abrir su depósito CTS en otra entidad del sistema financiero, deberá coordinar con su empleador el traslado de dicho depósito a la entidad financiera de su preferencia.

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