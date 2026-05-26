La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que el proceso de devolución de depósitos a los clientes de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Del Centro (CRAC Del Centro) en liquidación entra a una nueva etapa

En ese sentido, se ha iniciado la devolución a los clientes de los depósitos no cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósito (FSD); es decir, aquellos que excedían los S/ 117,200.

Con esa finalidad, se ha publicado el primer listado de clientes de Caja Del Centro que tienen depósitos de ahorros, a plazo fijo y cuentas por compensación de tiempo de servicio (CTS) que no cuentan con cobertura del FSD.

Fondo de Seguro de Depósitos (FSD). (Foto: GEC)

¿Cómo acceder a la devolución de mis depósitos en Caja del Centro?

Para acceder a la devolución, los clientes deberán seguir el siguiente proceso: