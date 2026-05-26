La universidad ratificó su disposición para alcanzar consensos dentro del marco legal, institucional y normativo, a fin de garantizar la continuidad de las actividades académicas. Foto GEC
La universidad ratificó su disposición para alcanzar consensos dentro del marco legal, institucional y normativo, a fin de garantizar la continuidad de las actividades académicas. Foto GEC
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Redacción Gestión
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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) manifestó su preocupación por la situación de los estudiantes que lideran la toma de la Ciudad Universitaria y quienes viven en las residencias estudiantiles, así como porque esta casa de estudios estaría a punto de superar el número de clases virtuales permitidas por la Sunedu.

, quienes actualmente no cuentan con servicios regulares de atención médica, limpieza ni alimentación afectando sus condiciones básicas de bienestar y permanencia dentro del campus”, detalló esta noche la Decana de América.

A través de un comunicado, detalló que las actividades de pregrado se desarrollan de manera virtual desde el 12 de mayo de 2026 y que en el marco legal vigente, la normativa de la Sunedu establece un límite máximo del 30% de clases virtuales para programas de modalidad presencial.

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“Al viernes 22 de mayo, el margen disponible equivale a menos de tres semanas antes de alcanzar dicho tope, comprometiendo especialmente asignaturas con prácticas, laboratorios y talleres, lo que pone en riesgo el desarrollo del semestre en curso”, destacó la publicación de la universidad en sus distintas redes sociales.

La universidad ratificó su disposición para alcanzar consensos dentro del marco legal, institucional y normativo, a fin de garantizar la continuidad de las actividades académicas y el funcionamiento de la universidad como se ha quedado con el representante de los estudiantes y de la Defensoría del Pueblo en una reunión que continuara mañana, martes 26 de mayo de 2026.

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