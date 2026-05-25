UNMSM. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció el inicio de una mesa de diálogo, con participación de la Defensoría del Pueblo, a fin de atender la problemática existente y propiciar el restablecimiento de las actividades universitarias, tras la toma del campus por parte de un grupo de estudiantes.

A través de un comunicado difundido en sus redes socialesconocido como la Casona, luego de solicitar formalmente la intervención de la Defensoría del Pueblo como ente facilitador del proceso.

La casa de estudios precisó que un grupo de estudiantes mantiene tomada la ciudad universitaria desde el pasado 12 de mayo, situación que viene afectando el normal desarrollo de las labores académicas y administrativas.

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En ese sentido, indicó que la mesa de diálogo buscará atender las demandas existentes y contribuir al restablecimiento de las actividades en beneficio de toda la comunidad universitaria.

Asimismo, la universidad informó que la Asamblea Universitaria realizada el 22 de mayo aprobó por mayoría aceptar la renuncia del Comité Electoral.

Ante ello, anunció que próximamente se convocará a un nuevo comité encargado de conducir un nuevo proceso eleccionario, garantizando la participación democrática de la comunidad universitaria.

Finalmente, la Decana de América reafirmó su disposición al diálogo dentro del marco del respeto institucional, la legalidad y el bienestar de la comunidad sanmarquina.

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