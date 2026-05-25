La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció el inicio de una mesa de diálogo, con participación de la Defensoría del Pueblo, a fin de atender la problemática existente y propiciar el restablecimiento de las actividades universitarias, tras la toma del campus por parte de un grupo de estudiantes.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la universidad informó que las conversaciones comenzarán este lunes 25 de mayo en el Centro Cultural de San Marcos, conocido como la Casona, luego de solicitar formalmente la intervención de la Defensoría del Pueblo como ente facilitador del proceso.

La casa de estudios precisó que un grupo de estudiantes mantiene tomada la ciudad universitaria desde el pasado 12 de mayo, situación que viene afectando el normal desarrollo de las labores académicas y administrativas.

La UNMSM informa que este lunes 25 de mayo se iniciará una mesa de diálogo con participación de la Defensoría del Pueblo en el Centro Cultural de San Marcos, con el objetivo de contribuir al restablecimiento de las actividades académicas y administrativas en beneficio de la… pic.twitter.com/sYpQ87Okvg — Universidad Nacional Mayor de San Marcos (@UNMSM_) May 25, 2026

En ese sentido, indicó que la mesa de diálogo buscará atender las demandas existentes y contribuir al restablecimiento de las actividades en beneficio de toda la comunidad universitaria.

Asimismo, la universidad informó que la Asamblea Universitaria realizada el 22 de mayo aprobó por mayoría aceptar la renuncia del Comité Electoral.

Ante ello, anunció que próximamente se convocará a un nuevo comité encargado de conducir un nuevo proceso eleccionario, garantizando la participación democrática de la comunidad universitaria.

Finalmente, la Decana de América reafirmó su disposición al diálogo dentro del marco del respeto institucional, la legalidad y el bienestar de la comunidad sanmarquina.