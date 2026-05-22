Raúl Cárdenas, fundador de Vittory Meats, uno de los visionarios que ha dedicado 25 años a la importación, selección y difusión de los cortes más excelsos del planeta en el territorio peruano.
Raúl Cárdenas, fundador de Vittory Meats, uno de los visionarios que ha dedicado 25 años a la importación, selección y difusión de los cortes más excelsos del planeta en el territorio peruano.
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José Bracamonte
José Bracamonte

Observar la evolución del panorama gastronómico peruano ha sido un privilegio comparable a ver decantar una mítica añada. El Perú, históricamente coronado como el santuario indiscutible de la biodiversidad marina y la complejidad andina, está viviendo una revolución silenciosa pero categórica. Un giro hacia el fuego primal, hacia la maduración perfecta y hacia la selección meticulosa de la proteína animal. La carne de res, otrora relegada en las mesas de alta gama a un papel secundario o tradicional, ha reclamado su propio trono en el olimpo del lujo limeño y nacional.

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