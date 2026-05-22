Este domingo se realizará, a las 8pm., el debate entre los equipos técnicos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Esperemos que los participantes se enfoquen en propuestas –de preferencia, factibles–, no se vayan “por las ramas”, ni apelen a generalidades ni lugares comunes. El JNE ha establecido un temario, que comprende reforma del Estado, agricultura y medio ambiente, economía y generación de empleo, salud y juventud y deporte.

En vista que su candidato ha perdido respaldo, según las encuestas, incluso en el ámbito rural, el “Team Sánchez” tendrá que hilar fino para no seguir generando dudas con su plataforma antisistema disfrazada de reforma del Estado (incluida una nueva Constitución). O quizás opte por atraer simpatías vía el ofrecimiento de más transferencias y mayor ejecución de obras públicas. El problema es que no habrá disponibilidad de fondos estatales, gracias a las leyes aprobadas por el Congreso que elevan beneficios remunerativos en el Estado.

Para cubrir ese mayor gasto corriente rígido, se ha tenido que reducir la inversión pública, y ya se ha comenzado a hacer lo mismo con el gasto social. Se podría especular que los ataques de Sánchez al BCR y, específicamente, a su presidente, Julio Velarde, apuntan a aniquilar la autonomía de la entidad y hacer que las reservas internacionales netas sean de libre disponibilidad y, de paso, ampararse en la emisión inorgánica, que genera inflación (como ocurrió en el primer Gobierno de Alan García).

El equipo de Fujimori ha preferido explicar que, si esta asume el Gobierno, la inversión pública se financiará con mayor endeudamiento. En el programa “Enfrentados” de América Televisión, el candidato a la primera vicepresidencia, Luis Galarreta, señaló que podrían ser uno o dos puntos (porcentuales) más del “grado” de endeudamiento del país. La deuda pública cerró el 2025 en 30.1% del PBI, porcentaje que se ha estado reduciendo desde el 2021. Pero hay que precisar que las deudas se pagan y también escasearán recursos para cubrir esas obligaciones. Lo que ningún candidato ha detallado es cómo elevar los ingresos públicos con una mejora de la recaudación tributaria. ¿Sus equipos lo harán el domingo?

La política ambiental también estuvo ausente en la campaña de ambos candidatos, mientras que agricultura fue tocado tangencialmente. En generación de empleo, se obvió el rol del sector privado y las trabas que sigue enfrentando, y no se entiende que la falta de trabajo adecuado es causa principal de que cientos de miles de peruanos emigren al exterior, la mayoría jóvenes. Y en deporte, promesas huecas.