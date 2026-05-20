En Bolivia, el crecimiento de Yape también avanza, impulsado por el comercio. Foto: Andina.
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Zulema Ramirez Huancayo
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Para el 2026, Credicorp apunta a acelerar la captación de clientes y profundizar la relación con ellos a través de sus plataformas digitales, apostando por una mayor venta cruzada de productos y una mejora en la experiencia del usuario.

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