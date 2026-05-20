La estrategia tendrá como eje central el fortalecimiento de su unidad de neobanco, que desde el 1 de abril integra bajo una misma estructura a Yape e iO en Perú, Tempo en Chile y Yape en Bolivia, liderados por Raimundo Morales, destacó Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp.

“Sin duda estaremos conectados. Se trata de un sistema totalmente interoperable, y tendremos nuestro propio circuito cerrado para nuestras transacciones. Creemos que esto es mejor donde sea, ya sea en términos de experiencia de usuario o, por supuesto, en cuanto a costes. Pero esto amplía el mercado porque todo se vuelve interoperable”, enfatizó.

Usuarios

Según informó Alejandro Pérez-Reyes, CFO del grupo empresarial, la plataforma alcanzó los 16,4 millones de usuarios activos mensuales y realizan en promedio 67 transacciones al mes.

“Esto es reflejo de un mayor uso recurrente de la plataforma más allá de las transferencias entre personas”, añadió.

Frente a la implementación del nuevo sistema de pagos en tiempo real del BCRP -inspirado en el modelo UPI de la India-, Francesca Raffo, gerente corporativo de Innovación de Credicorp refiere que aún hay una oportunidad para seguir captando efectivo.

“Perú es una economía basada en efectivo, por lo que hay potencial de crecimiento en las transacciones. Por supuesto, habrá otros actores, nuevos participantes en este ecosistema de pagos, pero si vemos los resultados y planes de Yape a lo largo del tiempo era ser una superaplicación y, ahora, un neobanco”, manifestó.

Expansión

En Bolivia, el crecimiento de Yape también avanza, impulsado por el comercio. Así lo comunicaron los gerentes del holding durante la presentación de resultados del primer trimestre.

“A diferencia de Perú, más allá de las transacciones entre particulares, hay muchas transacciones entre particulares y comerciantes. Es un sistema impulsado por los comerciantes”, comentó la ejecutiva.

Raffo indicó además que la estrategia de monetización en Bolivia seguirá una ruta similar a la aplicada en Perú, basada en la digitalización de pagos, servicios y generación de información para ofrecer productos de valor agregado como créditos y otros servicios financieros.

Dato.- Los pagos continúan siendo el principal componente del negocio y representan el 47% de los ingresos totales de Yape. Además de su aporte directo a los ingresos, este segmento se ha convertido en una fuente importante de generación de datos y de oportunidades para impulsar la venta cruzada de otros productos financieros.