La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó un predictamen que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo para ampliar el derecho de reubicación laboral de trabajadores que enfrenten problemas de salud que afecten su capacidad para desempeñar normalmente sus funciones.

La propuesta incorpora, además de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, a las enfermedades comunes como supuesto para acceder a medidas de adecuación laboral.

Predictamen propone que trabajadores enfermos mantengan sueldo y categoría tras reubicación Foto: Istock

Actualmente, la Ley 29783 reconoce el derecho del trabajador a ser transferido únicamente cuando sufre un accidente laboral o una enfermedad ocupacional. Sin embargo, el texto sustitutorio aprobado por la comisión plantea que esta protección también alcance a trabajadores con enfermedades comunes que limiten el desarrollo habitual de sus labores, obligando al empleador a evaluar alternativas de reubicación en puestos de menor riesgo.

El predictamen establece que esta reubicación deberá realizarse sin afectar remuneraciones, beneficios laborales ni categoría del trabajador. Asimismo, dispone que el empleador adopte medidas considerando el estado de salud del trabajador, el perfil del cargo y la exposición a factores de riesgo, garantizando además la continuidad de la relación laboral.

En el análisis técnico del predictamen, la comisión sostiene que la propuesta responde al principio de progresividad de los derechos laborales y busca fortalecer la protección del trabajador frente a situaciones de salud que podrían poner en riesgo su permanencia en el empleo. El documento menciona como antecedente recientes normas aprobadas para proteger a trabajadores diagnosticados con cáncer, incluyendo medidas de adecuación del puesto laboral sin reducción salarial.

La comisión también argumenta que el derecho a la salud no debe limitarse únicamente a enfermedades originadas en el trabajo, sino extenderse a situaciones médicas que afecten seriamente la capacidad laboral del trabajador. Bajo esa lógica, sostiene que el empleador no puede utilizar problemas de salud como justificación para afectar la continuidad del vínculo laboral cuando existan alternativas de adecuación del puesto.

Otro de los cambios incluidos en el predictamen modifica el artículo 75 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo para permitir que los representantes de los trabajadores en seguridad y salud ocupacional puedan solicitar información sobre casos de transferencia o reubicación laboral. No obstante, el texto incorpora expresamente límites vinculados a la confidencialidad médica y la protección de datos personales, a fin de evitar la difusión de información sensible de los trabajadores.

Durante el proceso de evaluación, distintas entidades formularon observaciones a la propuesta. La Defensoría del Pueblo advirtió que los proyectos no contaban con un adecuado análisis costo-beneficio ni suficiente sustento técnico respecto a sus impactos. Por su parte, la Cámara de Comercio de Lima cuestionó la incorporación de enfermedades comunes dentro del ámbito de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y alertó sobre posibles afectaciones al derecho a la intimidad de los trabajadores por el manejo de información médica sensible.

En tanto, el Ministerio de Salud consideró viable la iniciativa, aunque recomendó limitar los alcances de las enfermedades comunes únicamente a casos que impidan el normal desarrollo de las labores y previa evaluación de salud ocupacional.

La disposición complementaria final del predictamen establece además que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo deberá adecuar el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la eventual entrada en vigencia de la norma.

Trabajadores con enfermedades comunes podrían exigir reubicación laboral, según predictamen. (Foto referencial: Freepik)

Impacto para las empresas

Para Brian Ávalos, socio en Derecho Laboral de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, la regulación actual obliga a las empresas a reubicar trabajadores cuando existe un accidente laboral o una enfermedad ocupacional, ya que en esos casos el empleador asume responsabilidad por riesgos vinculados a su actividad económica.

Explicó que esta adecuación del puesto debe realizarse sin afectar remuneraciones ni beneficios del trabajador, incluso si pasa a desempeñar funciones menos exigentes físicamente.

Sin embargo, advirtió que el predictamen cambia esa lógica al incorporar las enfermedades comunes, es decir, contingencias que no necesariamente guardan relación con el trabajo ni con riesgos generados por la empresa.

“El problema es que ahora se traslada esa responsabilidad al empleador incluso cuando la enfermedad o accidente pertenece al ámbito privado del trabajador”, comentó.

Sobrecostos y formalidad

Ávalos sostuvo que la propuesta podría generar mayores costos laborales para las empresas, especialmente para medianas y pequeñas organizaciones. Recordó que los trabajadores formales ya cuentan con coberturas como EsSalud, EPS, SCTR y seguros vida ley, por lo que incorporar nuevas obligaciones de reubicación por enfermedades comunes ampliaría las cargas empresariales.

A su juicio, esto podría convertirse en un desincentivo para la formalización.

“Muchas empresas podrían preferir mantenerse en la informalidad antes que asumir nuevas obligaciones y costos”, señaló.

Falta de análisis económico

El laboralista también cuestionó que el predictamen no incluya un análisis económico suficiente sobre el impacto que tendría la medida en las empresas y en el mercado laboral.

Si bien reconoció que la propuesta tiene una finalidad protectora, consideró que se trata de iniciativas que suelen impulsarse sin un adecuado sustento técnico sobre sus efectos económicos y operativos.