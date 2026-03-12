La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que los trabajadores nacionales y extranjeros deben estar en planilla y su sueldo no debe ser inferior a una Remuneración Mínima Vital, es decir S/ 1,130.

Deben tener derecho a percibir los mismos beneficios sociales, ello incluye gratificaciones, CTS, vacaciones y participación en utilidades, cuando corresponda.

Asimismo, debe ser afiliado al sistema de seguridad social en salud y puede optar por el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones. También tienen derecho al Seguro Vida Ley desde el primer día de vínculo laboral y al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo si la actividad lo exige.

Aprende a hacer un contrato a un personal extranjero

Quienes deseen contar con personal extranjero deben realizar un contrato por escrito, con plazo determinado, es decir, válido por un período de tiempo. Asimismo, el plazo máximo debe ser de 3 años, prorrogables por periodos iguales.

Este documento debe contener los datos de identificación del empleador y del trabajador, la descripción de funciones, la jornada laboral, debe indicar el lugar de la prestación de servicios, así como la remuneración detallada, incluyendo conceptos en especie. También debe contener el plazo del contrato y demás condiciones esenciales.

Además, el contrato debe incluir cláusulas obligatorias como el compromiso del empleador de no permitir el inicio de labores sin la calidad migratoria habilitante, el compromiso de asumir el costo del traslado del trabajador y su familia, al extinguirse el vínculo laboral, y la obligación de capacitar personal nacional en la misma ocupación.

Límites en la contratación de personal extranjero

Es fundamental que los empleadores respeten los porcentajes limitativos establecidos por ley, para evitar infracciones. Es decir, las empresas pueden contratar personal extranjero hasta un máximo del 20% del total de sus trabajadores, mientras que el monto de sus remuneraciones no debe superar el 30% del total de la planilla. Cabe precisar que existen supuestos de exoneración de estos límites.