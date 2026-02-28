Cuota laboral del 3%: ¿obligación viable o meta difícil de alcanzar?. (Foto: Pexels)
Cuota laboral del 3%: ¿obligación viable o meta difícil de alcanzar?. (Foto: Pexels)
Únete a nuestro canal
Newsletter legal
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

En las últimas semanas, diversas empresas han recibido requerimientos de información por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para acreditar el cumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad correspondiente al 2025.

TE PUEDE INTERESAR

Utilidades 2025: ¿cuánto generaron las empresas de cada sector?
Salud en crisis: la reforma que no se puede seguir postergando
Bono por escolaridad: ¿en qué empresas privadas es obligatorio y cuál es el monto a abonar?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.