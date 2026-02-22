Las empresas con inversión directa extranjera (IDE) cerraron el 2025 con utilidades por US$ 23,405 millones, reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El nivel de utilidades alcanzado el año pasado fue 37.2% mayor a los US$ 17,060 millones registrados en el 2024.

Según muestran los datos del BCRP, el resultado anual de utilidades se explica, principalmente, por el mejor desempeño del sector minero en medio de mejores precios internacionales de los metales.

Minería

El sector minero concentró más de la mitad de utilidades generadas el año pasado. Las empresas mineras cerraron el 2025 con utilidades por US$ 12,037 millones, superando los US$ 7,769 millones del 2024.

Este resultado se dio en medio de un repunte de los precios del oro, que subió a US$ 4,159 la onza; el cobre, con una cotización de US$ 5,4 por libra; y el zinc, que ascendió al S$ 1,07 por libra .

Cabe añadir que, solo en el cuarto trimestre, se reportó que las utilidades de las empresas mineras sumaron US$ 3,700 millones.

Servicios

El sector servicios alcanzó utilidades por US$ 6,893 millones en 2025, superiores a los US$ 5 065 millones de 2024.

El mejor desempeño respondió, principalmente, a empresas del sector financiero bancario, que registraron mayores ingresos financieros y no financieros, así como mejores márgenes en medio de una reducción de tasas de interés y menor costo de riesgo.

En el cuarto trimestre, las utilidades del sector pasaron de US$ 1,406 millones en 2024 a US$ 1,456 millones en 2025.

Industria

El sector de manufactura reportó utilidades por US$ 2,129 millones en 2025, lo que representó un incremento de US$ 405 millones respecto a 2024.

El crecimiento estuvo vinculado, principalmente, a empresas relacionadas con consumo, pesca y producción de alimentos y bebidas.

Solo en el cuarto trimestre, las utilidades del sector subieron de US$ 373 millones a US$ 653 millones.

Energía e hidrocarburos

En tanto, el año pasado, el sector energía y otros registró utilidades por US$ 1,008 millones, superando los US$ 61 millones frente a los US$ 948 millones de 2024.

Según se reportó, las empresas de generación eléctrica mostraron una leve reducción, mientras que las de distribución tuvieron un desempeño más favorable.

En tanto, el sector hidrocarburos obtuvo US$ 1,337 millones en 2025, lo que implicó una caída frente a los US$ 1,555 millones del año previo debido a menores precios de exportación de gas natural y menor volumen exportado.

Durante el cuarto trimestre, hidrocarburos prácticamente no registró variación, pasando solo a US$ 302 millones en 2025 cuando en 2024 el monto ascendió a US$ 297 millones.