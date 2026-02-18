Justamente, el precio compensó una producción que caminó en sentido contrario. Por ejemplo, la producción nacional de cobre tuvo un crecimiento marginal en el 2025: sumó 2’770,000 de toneladas métricas finas (TMF), un crecimiento de solo 1.24% respecto al 2024. Igualmente, la explotación formal de oro acumuló 108 toneladas el año pasado, cantidad inferior en 0.7% respecto a todo el 2024.

Evolución de la producción cuprífera hasta el año 2025. Fuente: Minem

Inversiones despuntaron el último año

Pese a la merma en la producción, las inversiones del sector minero en el 2025 alcanzaron los US$ 6,228 millones, un crecimiento del 24.3% con respecto a los US$ 5,011 millones del 2024. Con ello, se superaron las expectativas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

En el Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029, de agosto del 2025, el MEF esperaba en el 2025 las inversiones en minería fueran cercanas a los US$ 5,800 millones. En tanto, el Minem era más optimista y proyectó US$ 6,000 millones.

El año que pasó, todos los rubros de esa industria extractiva tuvieron crecimiento, aunque lo que más aumentó fue el gasto en infraestructura, con US$1,582 millones (39.91%), seguido de exploración, con US$787.6 millones (34.46%), y equipamiento minero, con US$1,303 millones (31.06%), entre otros.

Evolución de las inversiones mineras en Perú hasta el año 2025. Fuente: Minem

¿Qué se esperar para el 2026?

Según los expertos consultados por este diario, las expectativas de precios del cobre y el oro -pese a su contracción de los últimos días-, es que seguirán aún en rangos históricamente altos, pero no son tan optimistas en cuanto a mayores incrementos en la producción o en la inversión minera en el Perú.

Katherine Salazar, analista de commodities de Scotiabank, cree que, pese a las correcciones en el precio del cobre debido a un freno estacional en la demanda de China, a mediano y largo plazo el sesgo es que su cotización siga siendo positivo con tendencia al alza.

Explica que la demanda estructural del metal rojo, asociada a la electrificación, transición energética, data centers y la expansión de la IA, se mantiene sólida, mientras que, por el lado de la oferta, la falta de nuevos proyectos grandes a corto plazo, y los tiempos de desarrollo (de nuevas minas) mantienen el mercado físico ajustado.

En el caso del oro, aunque el precio se aleja del rally histórico, a nivel internacional se ha mencionado que todavía se mantiene en niveles importantes.

Con esto en mente, el Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029, el MEF avizora que el 2026 la minería crezca hasta 4.8%. Asimismo, prevé que la inversión minera alcance los US$ 5,800 millones este año, explicada por la mayor ejecución de inversiones iniciadas en años previos, y el inicio de construcción de nuevos proyectos mineros e inversiones en sostenimiento minero y exploración.

No obstante, Marcial García Schreck, experto en minería de EY Perú, advierte que, hasta el momento, salvo Tía María, de Southern Perú, no se está ejecutando ningún otro gran proyecto minero nuevo, sino básicamente ampliaciones de minas existentes.

En efecto, en la cartera de 65 proyectos mineros por US$ 63,005 millones, para este año se prevé el inicio de la ejecución de los proyectos Ampliación Huarón, de plata en Pasco, Optimización Cerro Verde, y Reposición Ferrobamba, ambos de cobre, pero que son para reponer o ampliar producción, no se trata de iniciativas nuevas.

Preocupa a expertos que hasta ahora, más allá de Tía María, no se ponga fecha de ejecución a nuevos proyectos mineros en Perú. Foto: Minem.

Producción minera acotada en el Perú

Es más, por esa misma razón, García Schreck señala que no se avizora que vaya a aumentar la producción minera este año, y por tanto, que es previsible que en el caso del cobre, su extracción siga estancada al final del periodo anual en torno a los 2.7 millones de toneladas.

El experto refirió que preocupa que, pese a que el cobre y el oro se cotizan en niveles nunca antes vistos, no haya habido un mayor repunte de las inversiones mineras en los últimos años, que haya motivado a ejecutar nuevos proyectos, como ocurrió en anteriores temporadas de boom en los precios de los metales.

Vale recordar que, tras el inicio de un superciclo de precios de los metales en el 2007, las inversiones mineras en el Perú alcanzaron un pico máximo de US$ 8,864 millones el año 2013, periodo en el que se desarrollaron grandes proyectos como Las Bambas, Toromocho, Ampliación Antamina, Constancia, Antapaccay, entre otros.

El ejecutivo en EY Perú indicó que en los últimos años, las condiciones que ofrece el Perú para las inversiones mineras se han deteriorado y lo continúan haciendo, con iniciativas surgidas en el Congreso de recortar los plazos para las concesiones mineras, además de no haberse resuelto la anunciada simplificación administrativa o la Ventanilla Única Digital para la Minería, o las trabas burocráticas que retrasan los proyectos del ramo.