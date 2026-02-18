Inversión minera superó expectativas en Perú en el 2025. Foto: Andina.
Inversión minera superó expectativas en Perú en el 2025. Foto: Andina.
Aunque las cotizaciones del cobre y el oro se vieron frenadas el último martes, igual se mantienen en niveles históricamente elevados, y se reflejaron en el Perú con un crecimiento récord de sus exportaciones mineras. El año pasado, el sector minero vendió al mundo US$ 61,849 millones, un incremento de 27.9%, según información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

