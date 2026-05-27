Los empresarios más destacados de la inteligencia artificial (IA) están moderando sus sombrías predicciones sobre un desempleo masivo, en un contexto en el que el sector se enfrenta a una creciente hostilidad pública por la prometida transformación de los lugares de trabajo.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y el CEO de OpenAI, Sam Altman, cuyas declaraciones han alimentado la ansiedad sobre los posibles efectos de la IA en la sociedad, sostienen ahora que las advertencias apocalípticas fueron exageradas o, en algunos casos, poco sinceras.

En una entrevista con Channel News Asia el lunes, Huang apuntó directamente a otros ejecutivos que han culpado públicamente a la IA de las reducciones de personal.

“La narrativa que vincula la IA con la pérdida de empleo, para muchos de los directores ejecutivos que la emplean, es simplemente demasiado fácil”, dijo.

“La IA acaba de llegar. ¿Cómo es posible que ya estén perdiendo empleos?”, sostuvo Huang, quien desde hace tiempo sostiene que la IA creará tantos puestos de trabajo como los que eliminará.

Rechazó además las predicciones catastrofistas de algunos actores del sector, afirmando que la reciente oleada de despidos corporativos no estuvo impulsada por la IA.

“¿Cómo es posible que la IA se haya vuelto productiva y útil solo hace seis meses, y que de algún modo estuvieran despidiendo gente hace dos años a causa de la IA? No tiene sentido”, afirmó.

“Era solo una manera de parecer listos, y eso lo detesto profundamente. Creo que estamos asustando a la gente y eso es irresponsable”, añadió.

Mea culpa de Altman

La semana pasada, el banco británico Standard Chartered anunció planes para recortar miles de empleos de aquí a 2030, a medida que la inteligencia artificial sustituya a empleados en diversos puestos administrativos.

La empresa tecnológica detrás de la red social Snapchat recortó 1,000 empleos el mes pasado, alegando que la IA está aumentando la eficiencia mientras se encamina hacia la rentabilidad.

Altman, por su parte, ofreció una mea culpa.

Sam Altman, director ejecutivo y cofundador de OpenAI Inc., llega al tribunal federal de Oakland, California, EE.UU., el martes 12 de mayo de 2026. Fotógrafo: David Paul Morris/Bloomberg

En el marco de la Accelerate AI Conference del Commonwealth Bank of Australia, celebrada en Sídney, afirmó que el rápido desarrollo de la IA no produciría el “apocalipsis del empleo del que algunas empresas (del sector) hablan o abogan”, incluida la suya.

“Pensé que ya habría habido un mayor impacto en la eliminación de empleos ejecutivos de nivel inicial del que realmente se ha producido”, sostuvo el martes en la conferencia, según informó The Australian.

“Creo que ahora entiendo mejor por qué eso no se hizo -obviamente, con alivio-, pero en ese ámbito mis intuiciones simplemente estaban equivocadas”, añadió.

El jefe de Anthropic, Dario Amodei, también ha suavizado su postura, al predecir recientemente que, incluso si el 90% de los empleos se automatiza, el 10% restante quedará en manos de trabajadores humanos que serán enormemente más productivos.

Amodei es desde hace tiempo objeto de críticas por parte de otros actores del sector que lo consideran un fatalista de la IA, incluso mientras Anthropic se ha convertido en una empresa de gran éxito.

Huang afirmó el año pasado que prácticamente no está de acuerdo “con casi nada de lo que dice” Amodei.

Los planteos de los rivales Altman y Amodei llegan cuando se espera que sus empresas -OpenAI y Anthropic- salgan a bolsa con ofertas de alto perfil que requerirán un amplio respaldo de los inversores para tener éxito.

Pero las declaraciones apocalípticas del pasado se han vuelto ahora en contra del sector de la IA, mientras el público, especialmente en Estados Unidos, expresa un profundo descontento en las encuestas por la disrupción que las empresas tecnológicas y los líderes políticos pronostican a causa de la IA.

La gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook advirtió el miércoles que los efectos completos de la IA sobre el empleo podrían estar aún por venir.

“Podríamos estar acercándonos a la reorganización del trabajo más importante en generaciones”, afirmó en un discurso en la Universidad de Stanford. Añadió que las pérdidas de empleo relacionadas con la IA podrían venir antes de cualquier ganancia, incluso si la perspectiva general a largo plazo sigue siendo positiva.

La mayoría de las instituciones económicas, la más reciente de ellas el Banco Central Europeo, afirman que la inteligencia artificial ha tenido hasta ahora efectos menores sobre el empleo.