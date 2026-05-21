El hombre más rico del mundo, Elon Musk, acusó al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, de incumplir de forma engañosa el acuerdo fundacional que estableció el laboratorio de IA como organización benéfica y de enriquecerse injustamente. (Fotos de John MACDOUGALL y SAUL LOEB / AFP)
El hombre más rico del mundo, Elon Musk, acusó al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, de incumplir de forma engañosa el acuerdo fundacional que estableció el laboratorio de IA como organización benéfica y de enriquecerse injustamente. (Fotos de John MACDOUGALL y SAUL LOEB / AFP)
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Financial Times
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El fascinante caso judicial que se dirimió hace poco en un tribunal en Oakland, California, desmiente el argumento de que la autorregulación de la inteligencia artificial (IA) de vanguardia es suficiente. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, acusó al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, de incumplir de forma engañosa el acuerdo fundacional que estableció el laboratorio de IA como organización benéfica y de enriquecerse injustamente. Altman rebatió que Musk, uno de los primeros inversionistas de OpenAI y quien más tarde fundó la empresa rival xAI, es un testigo poco fiable debido a los lapsos de memoria provocados por su consumo de la droga “rhino ket”.

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