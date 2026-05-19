El gigante tecnológico estadounidense Google lanzó este martes sus nuevos modelos de inteligencia artificial (IA), Gemini 3.5 Flash y Gemini Omni, junto con un agente virtual integrado capaz de operar de manera autónoma las veinticuatro horas del día, en el marco de su conferencia anual de desarrolladores Google I/O 2026.

La principal novedad es Gemini 3.5 Flash, un modelo diseñado para la programación agéntica (o de agentes autónomos de IA) y flujos de trabajo del mundo real.

Según anotó el director ejecutivo de Alphabet (la matriz de Google), Sundar Pichai, este nuevo modelo es “muy capaz y realmente comparable a los mejores modelos. Pero es notablemente rápido”.

El director ejecutivo de Google DeepMind, Demis Hassabis, interviene en la conferencia de desarrolladores de tecnología Google I/O 2026, celebrada en Mountain View, California, el 19 de mayo de 2026. (Foto de Karl Mondon / AFP)

Además, el modelo ofrece la capacidad de generar interfaces web y gráficos más completos e interactivos, y supone un gran avance en la programación de agentes de IA útiles, que superan a Gemini 3.1 Pro en pruebas de codificación y de agentes, según Google.

En una rueda de prensa previa al evento, Pichai dijo que los desarrolladores de Google están usando 3.5 Flash internamente en Antigravity 2.0, su plataforma de desarrollo centrada en agentes, lo que ha “acelerado drásticamente cómo construye Google”.

Según datos de la compañía, esta versión supera al anterior modelo, 3.1 Pro, en casi todos los baremos y procesa tokens de salida a una velocidad cuatro veces mayor que sus competidores directos, lo que reduce los costos a menos de la mitad.

En paralelo, se presentó Gemini Omni, un modelo nativamente multimodal en sus entradas (acepta texto, audio, imágenes y video) que inicialmente genera salidas de video, y al que próximamente se sumarán las de audio e imagen.

El director ejecutivo y cofundador de Google DeepMind, Demis Hassabis, destacó durante el evento que este nuevo modelo es capaz de “alcanzar un nuevo nivel de comprensión del mundo, multimodalidad y edición”.

“Modelos como Leo, Nano, Banana y Genie (todos de Google) son capaces de crear vídeos, imágenes y simulaciones interactivas extremadamente realistas. Aunque no son perfectos, ya demuestran una impresionante capacidad intuitiva. Con Omni hemos avanzado aún más. Representa un cambio radical en la simulación de fenómenos como la energía cinética y la gravedad”, detalló hoy Hassabis en la presentación.

Gemini Omni y 3.5 Flash ya está disponible y Google prevé lanzar la versión 3.5 Pro el próximo mes.

Una IA que trabaja las veinticuatro horas

Desde el auditorio al aire libre Shoreline Amphitheatre también se lanzó este martes Gemini Spark, un agente personal integrado en Workspace que opera las veinticuatro horas en máquinas virtuales enlazadas a la nube.

Spark puede automatizar proyectos de investigación, redactar informes al cruzar datos de múltiples aplicaciones o gestionar agendas de manera autónoma sin necesidad de mantener el dispositivo encendido.

“Sí, puedes usarlos mientras que tu ordenador está cerrado”, Pichai.

El director ejecutivo de Google DeepMind, Demis Hassabis, interviene en la conferencia de desarrolladores de tecnología Google I/O 2026, celebrada en Mountain View, California, el 19 de mayo de 2026. (Foto de Karl Mondon / AFP)

Entre los diversos lanzamientos relacionados con la IA de Google hoy, también destacó un nuevo asistente llamado Daily Brief, que recopila información de las apps a las que el usuario haya conectado Gemini, la IA de Google.

Una de sus funciones es enviar cada mañana un resumen al usuario de su día, con base en los próximos eventos de Calendar y las actualizaciones que haya recibido el usuario en Gmail.

Esta función estará disponible para los suscriptores de Google AI Plus, Pro y Ultra en Estados Unidos a partir de este martes.

El gigante tecnológico anunció que el plan Google AI Ultra, que antes costaba US$ 249.99 al mes, ahora empezará en cien dólares al mes, así como una opción de doscientos dólares mensuales que incluye acceso al modelo mundial Project Genie de Google.

Mientras que el plan de entrada, Google AI Plus, se mantiene en US$ 7.99 al mes.