Ante el avance del Perú en el ranking de complejidad para los negocios, los gremios empresariales consideran que los problemas están asociados tanto a factores políticos como a tramitología y a la falta de uniformidad regulatoria. (Imagen: Andina)
Ante el avance del Perú en el ranking de complejidad para los negocios, los gremios empresariales consideran que los problemas están asociados tanto a factores políticos como a tramitología y a la falta de uniformidad regulatoria. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Aunque el país había mostrado mejoras en el 2025, este año el Perú volvió a ubicarse entre los diez países más complejos del mundo para hacer negocios, según el Índice Global de Complejidad Empresarial de la consultora TMF Group.

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